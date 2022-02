Skupina Pekelné kone debutuje s albumom Všetko pominie

Bratislava 2. februára (TASR) – Česko–slovenská skupina Pekelné kone vydáva debutový album Všetko pominie. Jeho vydanie sprevádza videoklip k tretiemu singlu Ako tieň. Práve táto skladba je úvodnou piesňou albumu a dokonale navodzuje jeho celú atmosféru. TASR o tom informoval PR manažér Edo Kopček.



„Album je napísaný v slovenčine a hudobne vychádza z tradičného blues, country, folku, americany, slovenského a rómskeho folklóru. Obsahuje dvanásť piesní, ktoré kapela nahrala spoločne digitálne. Mix a master robil zvukový majster Majo Džubák na páse. Ako hostia sa na albume objavili Dorota Nvotová a Dáša Balanceková v skladbe Za horou, za dolinou a klarinetista Barnabás Kollárik v pesničke Na dedinskej svadbe. Doposiaľ kapela predstavila prostredníctvom videoklipov single Nenávidím ťa a Hlasy v hlave. S oficiálnym vydaním kapela dnes zverejnila tretí singel Ako tieň. Poradie skladieb na albume zostavil Majo Džubák a skladba Ako tieň bola vo všetkých variáciách vždy prvá. Od začiatku to pre nás bola dobrá skladba, ktorá by tento album mala otvárať,” hovorí Tomáš Hricišák.







Inšpirácia pre hudbu Pekelných koní pochádza zo spolupráce s írskym spevákom Travisom O'Neillom, s ktorým Hricišák a Jozef Zeleňák pôsobili v kapele Cardinal Sims, pokiaľ neodišiel spievať k punkovým Pipes and Pints. S ním robili country rock'n'rollovú muziku a práve vďaka spevákovi začal Tomáš Hricišák objavovať spätne country, folk a americanu.



„V určitom pubertálnom veku som tieto žánre nemusel. Pre nás so Zelom to bola neprebádaná pôda. Začalo nás to baviť, kopec tých pesničiek mi dokonca témami aj hudbou pripomína slovenský folklór. Folk je hudba prisťahovalcov z Británie, Škótska alebo východnej Európy, ktorí emigrovali do Ameriky. Z toho vzniklo americké country, aj keď ja mám radšej americanu,” dodáva Hricišák.