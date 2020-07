Bratislava 7. júla (TASR) – Skupina Peter Bič Project sa chystá na jesenné turné Labyrint Tour. Začne ho 9. septembra v Trnave, deň nato sa predstaví v Bratislave, ďalšími zastávkami budú Zvolen (1. 10.), Trenčín (2. 10.), Martin (3. 10.) a Košice (7. 10.). TASR informovala PR manažér Tomáš Karpel.



Skupina Peter Bič Project chcela v apríli odštartovať Labyrint Tour, ale ako jedna z prvých skupín musela presunúť svoje koncerty pre pandémiu nového koronavírusu. „V zásade sa nič nemení, my sme už turné mali nachystané na jar. Všetko sme mali pripravené, možno niečo pribudne, ale nechcem prezrádzať. Viki poriadne cvičí na trúbku, takže veríme, že to všetko vyjde,“ uviedol kapelník Peter Bič.







„Trúbka je občas náladová, ale mňa to s ňou stále baví, teším sa, že si budeme môcť spolu zahrať, tešíme na ľudí,“ dodala pre médiá speváčka Viktória Vargová.



Zmena nastala akurát v Košiciach. „Pretože už bolo vypredané, a keďže sme na domácej pôde, ľudia nám písali, že sa chcú dostať na náš koncert, tak sme sa rozhodli koncert presunúť do väčšieho priestoru, do Kunsthalle,“ spresnil Peter Bič. Doposiaľ predané vstupenky zostávajú v platnosti.



V lete by sa kapela chcela venovať už aj novým skladbám, má zarezervované štúdio a bude sa venovať nahrávaniu. Skladby ako Láva, Nedívaj sa tak, Z výšky, Tichá pieseň, Čoskoro či stále aktuálne najhranejšia slovenská skladba v rádiách Stoj zaznejú určite aj na jesennom turné.