Skupina Pulp sa po 24 rokoch hlási s albumom More

Londýn 12. apríla (TASR) - Britpopová skupina Pulp ohlásila vydanie svojho nového štúdiového albumu, prvého od roku 2001. Platňa s názvom More je ôsmy štúdiový album formácie a na pulty hudobných predajní sa dostane 6. júna. Album vydá spoločnosť Rough Trade Records, informuje TASR podľa stanice BBC News.



Je to prvý štúdiový album kapely po 24 rokoch od vydania albumu We Love Life (2001). Hlavný singel "Spike Island" bol zverejnený 10. apríla. Frontman a spevák Jarvis Cocker pre rozhlasovú stanicu BBC Radio 6 Music uviedol, že kapelu "zlákala späť do štúdia" obrovská pozitívna odozva na jej reunionové turné v roku 2023.



Kapela, založená v roku 1978 v Sheffielde, bola jednou z najväčších hviezd britpopu 90. rokov, hoci jej hudba nikdy celkom nezapadla do trendu tohto kultúrneho hnutia. Medzi jej najväčšie hity patria Babies, Disco 2000 či Common People. Z jej albumov sa predalo vyše desať miliónov nosičov.



Album More je venovaný bývalému basgitaristovi skupiny Stevovi Mackeymu, ktorý zomrel v roku 2023 vo veku 56 rokov. Album sa nahrával počas troch týždňov minulého roka.