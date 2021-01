Skupina Random Choices predstavuje singel a klip Romanca

Bratislava 16. januára (TASR) – Skupina Random Choices v začínajúcom roku 2021 ponúka fanúšikom nežnú baladu v podobe singla a videoklipu s názvom Romanca. Skladba je odlišná od doterajšej tvorby a kapela ňou chce naznačiť istý hudobný vývoj. TASR o tom informoval manažér Pavol Dráb.



Random Choices je predovšetkým rockovou kapelou, miestami prejde k funku či popu, ale celkovo rada kombinuje žánre. Po EP Medzi nebom, peklom a vedomím (2018) a albume Zrkadlová zem (2020) si prešla množstvo klubov, festivalov na Slovensku, navštívila aj Česko a Rakúsko.







Okrem hudobného vývoja prešla viacerými zmenami, ešte pred nahrávaním novej skladby odišiel z kapely gitarista Matúš Kocinec. „Áno, je pravda, že sa rozhodol venovať osobným veciam. Nahrávali sme už len ako trio, traja sme aj v klipe a celkovo pokračujeme ako trio Šimon Oravec (basa), Dominik Krasuľa (bicie) a ja,“ uviedol pre médiá spevák a gitarista Marek Hrdlička.



„Romanca je príbeh venovaný mojej priateľke, sú tam zachytené momenty, čo sme spolu zažili, napríklad čo sme robili na letnej dovolenke. Bolo by fajn držať sa len nejakej overenej schémy, ale to by sme neboli úplne my. Celkovo si myslím, že sa hudobník proste vyvíja, mení sa vkus, pohľad na hudbu, pohľad na svet a aspoň pre mňa musí hudba z niečoho prameniť, to sa v nej vždy odzrkadlí,“ dodal Hrdlička, ktorý zložil hudbu aj text.