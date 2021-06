Skupina The Buttons vydala nový album The Buttons & Friends

Na archívnej snímke hudobník Jozef Šuhajda. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 23. júna (TASR) - Bratislavská skupina The Buttons vydala nový album. Dnes už legendárni 'prešporáci' mu dali názov The Buttons & Friends a vychádza po desiatich rokoch od vydania debutového albumu The Buttons Between The Stones.Album ponúka jedenásť piesní, sú nimi What's Your Name, Dáš mi, Pavučina pocitov, Vstaň, Thank You, Stále, Správny vek, Milá slečna, Hodiny, Dávam si zbohom a Ďakujem. Hudbu zložili členovia kapely Ervín Fulmek, Kamil Paulovčin, textami prispeli Kamil Peteraj, Martin Sarvaš a Ema Mázik. Pieseň Hodiny z roku 1965 napísal Juraj Eperješi a bola hitom inej bratislavskej skupiny Phantoms.Album predstavila kapela v utorok večer (22. 6.) na koncerte v bratislavskom Ateliéri Babylon, do života ho uviedli známe osobnosti, Petr Janda, líder skupiny Olympic, a Jožo Ráž, frontman skupiny Elán. 'Gombíky' ju nahrali v bratislavskom JB Recording studio, hudobným producentom je Ján Baláž, ktorý sa s Jánom Červenkom postarali aj o mix a mastering.povedal pre TASR po koncerte spevák Dodo Šuhajda.doplnil Ján Baláž.Skupina Buttons prišla na hudobnú scénu v roku 1963, získali si pomenovanie bratislavskí Rolling Stones, pretože hrali skladby tejto anglickej kapely. Boli prví, ktorí do Prahy priviezli celý koncertný program, zložený z piesní tejto skupiny.spresnil Šuhajda výber hosťa z Prahy.doplnil pre TASR Petr Janda.