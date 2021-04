Skupina Twenty One Pilots zverejnila nový singel Shy Away

Bratislava 10. apríla (TASR) - Novinka Shy Away skupiny Twenty One Pilots je prvým singlom z pripravovaného šiesteho albumu, ktorého vydanie pod názvom Scaled And Icy je naplánované na 21. mája. Zároveň so základnými informáciami dvojica prezradila aj ďalšie plány. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Nahrávky z albumu predstavia prostredníctvom globálnej akcie Twenty One Pilots – Livestream Experience, ktorá sa uskutoční v deň vydania albumu. Duo z Ohia sľubuje jedinečný virtuálny zážitok a vstupenky na udalosť, kde zaznejú okrem nových piesní aj staršie hity Twenty One Pilots, si fanúšikovia môžu už teraz zakúpiť na stránke live.twentyonepilots.com.



Album vznikal v priebehu pandemického roka a výrazne sa na ňom prejavili emócie, ktoré v roku 2020 prevládali – úzkosť, osamelosť, nuda a najrôznejšie pochybnosti. Vzhľadom k situácii dvojica zmenila proces nahrávania albumu, vzdala sa spoločnej práce v štúdiu a vymenila ju za virtuálnu komunikáciu. Základ väčšiny pesničiek nahrával spevák a skladateľ Tyler Joseph v domácom štúdiu v izolácii. Postup si duo vyskúšalo na piesňach Level Of Concern a Christmas Saves The Year, ktoré fanúšikom ponúklo už minulý rok.



Zatiaľ poslednou štúdiovou nahrávkou Twenty One Pilots bol album Trench z roku 2018. Duo zaň získalo veľa ocenení vrátane nominácie na Grammy, ale aj americký platinový certifikát za predaj. Nový album Scaled And Icy ponúkne jedenásť songov, sú nimi Good Day, Choker, Shy Away, The Outside, Saturday, Never Take It, Mulberry Street, Formidable, Bounce Man, No Chances a Redecorate.