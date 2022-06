Skupina Ventil SK vydala album Nie sú ľudia

Bratislava 20. júna (TASR) – Skupina Ventil SK vydala album s názvom Nie sú ľudia. Pokračovateľka Ventilu RG ponúka 12 piesní, sú nimi Čím je človek, Život instant, Odvrátená strana mäsiara, Strana 80, Dvory, Výťah, Nie sú ľudia, Boja sa bolesti, Nápisov plné múry, Neónová nová vlna, Víkendy a Testament.



Nový album pokrstili Ján Baláž a Jožo Ráž zo skupiny Elán. "To je ako keď sa narodí dieťa, nesieš ho na krst a keď ho pokrstia, má už svoje meno. S platňou je to to isté, je to také uvedenie do života. Som nesmierne šťastný, že takí súpútnici – skupina Elán, nám to prišli pokrstiť. Jožo Ráž povedal áno, ale daj mi to, je si to musím vypočuť. Po týždni povedal áno, čo si veľmi vážim. O to väčšia je moja radosť, že to nie je len po kamarátskej linke, ale aj profesijnej," hovorí k novému albumu kapelník Dušan Giertl.



"Je to kapela, ktorá je originálna, hrá veselú muziku, čo sa cení. Želám im, aby nahrali aj ďalšiu platňu a aby bola rovnako dobrá ako táto, aby sa im darilo," dodal jeden z dvojice krstných otcov Jožo Ráž.



"Tých ventilových pesničiek je asi 28, takže bude aj druhý album, bola by škoda, keby ostali nenahrané," doplnil Giertl.



Slovenská skupina Ventil RG sa od vzniku v roku 1979 stala kultovou, a hoci nefunguje už viac ako 30 rokov, hity ako Fajčenie škodí zdraviu či Radšej budem dnes aktívny ako zajtra rádioaktívny sú medzi ľuďmi známe dodnes. S nápadom obnoviť skupinu Ventil RG prišiel jeden z jej niekdajších členov Dušan Giertl. V kapele začínal v roku 1981, keď nahradil Jána Kurica, ktorý odišiel na vojenskú službu. Po dohode s Kuricom, ktorý navrhol nechať Ventil RG už histórii, zvolili názov Ventil SK. Ten evokuje Slovensko aj hudbu ska.



Súčasný Ventil SK tvoria basgitarista Laco Kováč, gitarista Tomáš Kučera, bubeník Bohuš Dobál, saxofonistka Simona Boďová, spevák Norbert Müller a pôvodný člen Ventil RG Dušan Giertl.