Skupina Vidiek prichádza s kompiláciou Vidiek Najvidiekovanejší

Bratislava 18. októbra (TASR) – Vidiek najvidiekovanejší je názov prierezovej kompilácie dnes už kultovej skupiny Vidiek na etikete vydavateľstva Opus. Nachádza sa na nej to najlepšie, čo skupina počas svojej dlhej kariéry vytvorila. Nechýbajú ani dve bonusové novinky, na diaľku realizovaná nahrávka skladby Hrajte trúbky s Bobanom a Markom Markovičovcami a úplná novinka Dohodnime sa, ktorú pre skupinu vytvoril jej stály člen Richard Jajcay. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Kompilácia ponúka na dvoch diskoch 23 piesní, sú nimi Vidiečan, Keď je sedem ráno zapnem rádio, Anglická (the Evensong), Rudy & Hilda, Nechajte si ju, Tisíc divov, možno aj viac, Nie je to ľahké, Námornícka, Vianoce '97, Či oči či sombreros, Slovenský tanec, Môžeš závidieť, Sedím, ležím, Fajčenie škodí zdraviu, Raj, Blázon, Film, Anjel, Načo pôjdem domov, Milá, Rádioaktívny udavač, Hrajte trúbky, Dohodnime sa.



Za viac ako 33 rokov svojej existencie to kapela s nahrávacou aktivitou nikdy nepreháňala, doteraz jej vyšlo päť štúdiových albumov. Dôvodom bola aj forma jej fungovania, v rámci ktorej mala väčšina členov vždy aj iné zamestnanie. A pre historickú pamäť je dôležité nezabudnúť, že predchodcom kapely Vidiek bola skupina Ventil RG, ktorá priniesla dve koncertné hitové istoty Fajčenie škodí zdraviu a Radšej budem dnes aktívny ako zajtra rádioaktívny.



Skupinu Vidiek tvorili a tvoria Ján Kuric (sólový spev), Ondrej Tomčala (bicie nástroje), Richard Jajcay (gitary), Martin Klačanský (basová gitara), bývalí členovia Kamil Grebeň (basová gitara), Peter Dobrota (klávesové nástroje), Peter Sojka (klávesové nástroje), Richard Kassák (klávesové nástroje). V začiatkoch kariéry prispel kapele Daniel Mikletič textami k prvým dvom prelomovým hitom Vidiečan a Nechajte si ju.