Skupina Vidiek vydáva nový singel Na ceste

Bratislava 15. januára (TASR) - Skupina Vidiek v spolupráci so srbskou hviezdou world music Boban Markovič Orkestar vydáva nový singel Na ceste. Je ďalšou medzinárodnou spoluprácou slovenskej kultovo-popovej skupiny Vidiek s fenomenálnym Bobanom Markovičom a jeho orchestrom zo Srbska. Prvýkrát sa spolu stretli pred piatimi rokmi v skladbe Hrajte trúbky a spolupráca pokračovala spoločným slovenským turné v roku 2022. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



"Príbehom skladby Na ceste je tak, ako v mnohých filmoch, true story. Na konci spoločného turné po siedmich slovenských mestách nám Boban sľúbil, že teraz nás on pozve do Srbska, kde naše turné bude pokračovať. A odvtedy márne čakáme, kedy zavolá alebo napíše. Tak sme sa rozhodli, že mu novou piesňou tento sľub pripomenieme. A urobili sme si radosť, lebo nová pesnička sa nám naozaj podarila," hovorí spevák skupiny Vidiek Jano Kuric.



Autorom hudby sú gitarista Richard Jajcay a kapelník a trubkár Boban Markovič, text napísal Richard Jajcay, na bicích hrá ďalší zo zakladajúcich členov skupiny Ondrej Tomčala, na basgitare Martin Klačanský. O mix sa postaral Martin Čema a mastering majú na svedomí londýnske Metropolis Studios. Videoklip k skladbe je zostrihom záberov z pripravovaného filmu o spoločnom turné skupiny Vidiek a Boban Markovič Orkestar spolu s aktuálnymi dokrútkami. Autorom videoklipu je Braňo Špaček.



Skupina Vidiek vznikla v roku 1987 v obci Rovinka neďaleko Bratislavy. V roku 1988 znel z rádií jej prvý veľký hit Vidiečan. Nasledovali ďalšie Nechajte si ju, Tisíc divov, Rudy a Hilda, Anglická, Keď je 7 ráno, Nie je to ľahké, Vianoce 97, Námornícka, Ó maňo, Anjel, Milá, Sedím ležím či Hrajte trúbky alebo Dohodnime sa. Vidiek počas svojej existencie natočil šesť albumov - Nechajte si ju (1989), Vidiek (1993), Štyry (1997), Výber naživo (2000), Nové časy (2003) a ostatný Vidiek s oblohou (2015). V kapele dodnes hrajú členovia úplne pôvodnej zostavy Ján Kuric (spev), Richard Jajcay (gitara) a Oňo Tomčala (bicie). Posledným 'prírastkom' je basgitarista Martin Klačanský, ktorý je od skupiny Vidiek len o rok starší.