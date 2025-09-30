< sekcia Kultúra
Škwor vydáva v reedícii album Hledání identity
Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Známa česká rocková skupina Škwor vydáva 3. októbra v reedícii vinyl Hledání identity. Vychádza po desiatich rokoch od premiérového vydania v októbri 2015. TASR informovala PR manažérka Adriana Nievelt.
Kapela sa aktuálne tiež teší z ďalšej Platinovej platne Supraphonu za narodeninový “živák” 25 let (live). Okrem toho zároveň pripravuje svoje prvé československé turné s názvom Blíž k vám Tour 2026.
„Máme veľkú radosť z toho, že je náš živák 25 let live už platinový. Vôbec sme nečakali, že bude mať také veľké ohlasy, je to neskutočné. Sme radi, že sa podarilo koncertnú atmosféru našej oslavy 25. narodenín takto zachytiť, a vďaka tomu si ju fanúšikovia môžu zo záznamu pripomenúť,“ komentuje prestížne ocenenie kapela. Jednotlivé skladby zo setlistu narodeninového koncertu Škwor zároveň postupne zverejňuje na svojom YouTube a celý videozáznam je k dispozícii na Supraphonline.cz.
Po letnom koncertnom záprahu v rámci putovného festivalu Rock In si dá Škwor na chvíľu zaslúženú pauzu od živého hrania. Koncertná prestávka však nepotrvá dlho, konkrétne do 5. decembra, keď sa kapela po roku vráti do už takmer vypredaného pražského O2 universum.
„Začiatkom budúceho roka nás čaká naše historicky prvé československé turné, ktoré sme pomenovali Blíž k vám Tour 2026. Hlavnou myšlienkou je zahrať v menších priestoroch a dostať sa tak skrátka bližšie k fanúšikom. Tento nápad vznikol na našich koncertoch na Slovensku, kde sme si pripomenuli skvelú atmosféru klubových vystúpení. Šnúra bude mať 15 zastávok, z toho šesť na Slovensku. Vzhľadom na obmedzené kapacity to bude skôr viac exkluzívna záležitosť, takže odporúčame všetkým, aby so zadovážením vstupeniek príliš dlho neváhali,“ hovorí kapela o pripravovanom turné, ktoré odštartuje 31. januára 2026 v Českej Lípe a skončí sa 10. apríla v Dolnom Benešove.
Na Slovensku sa kapela predstaví v Košiciach (19. 2. 2026), Žiline (20. 2.), Trenčíne (21. 2.), Zvolene (26. 2.), Nitre (27. 2.) a Bratislave (28. 2.).
