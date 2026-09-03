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SLN si pripomenula 50. výročie odchodu L. Novomeského
Diskusia sa konala za účasti netere Ivana Horvátha, režisérky a producentky Deany Jakubiskovej, predsedu Matice slovenskej (MS) Mariána Gešpera a jeho ako editora knihy
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Spoločnosť Ladislava Novomeského (SLN) si 50. výročie odchodu slovenského dejateľa, ktorého meno nesie, pripomenula dvomi podujatiami. Prvým bola diskusia o knihe Novomeský a Horváth: Velikáni literatúry a politiky, zo Senice do sveta, ktorá sa uskutočnila v utorok (1. 9.) v Slovenskom inštitúte v Prahe. TASR o tom informoval predseda spoločnosti Lukáš Perný.
Spresnil, že diskusia sa konala za účasti netere Ivana Horvátha, režisérky a producentky Deany Jakubiskovej, predsedu Matice slovenskej (MS) Mariána Gešpera a jeho ako editora knihy. „Na podujatí v Prahe, ktoré moderovala súčasná riaditeľka Slovenského inštitútu v Prahe Jana Vaľová, bolo zdôraznené humanistické posolstvo Novomeského a Horvátha v kontexte budovania dobrých kultúrnych vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou,“ priblížil Perný diskusiu s tým, že obe osobnosti sa výrazne inšpirovali českou modernistickou kultúrou a súčasne razili koncept rovnoprávneho vzťahu medzi Čechmi a Slovákmi v rámci povojnového Československa.
Diskusia pripomenula aj humanistické, mierové a sociálne posolstvo oboch osobností, ktoré stáli pri etablovaní povstaleckej ilegálnej Slovenskej národnej rady. „Bolo umocnené tým, že súčasne boli za svoje postoje väznení po nespravodlivých a vykonštruovaných procesoch, pričom napriek väzeniu neopustili svoje hodnotové pozície,“ dodal Perný. Na podujatí podľa jeho slov zaznela myšlienka, že ak všetka obeta osobností ako Novomeský a Horváth má mať nejaký zmysel, treba na nich nadviazať práve v kontexte kultúrnej spolupráce oboch národov.
„Deana Jakubisková zdôraznila, že práve prostredníctvom kultúry a vzájomného poznávania možno budovať dobré medzinárodné vzťahy, pričom uviedla príklad svojho zosnulého manžela (Juraja) Jakubiska, ktorý nikdy nepoprel svoju slovenskú identitu, súčasne prispel svojou filmovou tvorbou do česko-slovenskej kultúrnej stavby,“ povedal Perný k podujatiu, na ktorom Jakubiskovú ocenili čestným uznaním Kulturologicko-filozofického odboru spolu s manželom (in memoriam) za celoživotný prínos pre slovenskú filmovú kultúru.
Druhé podujatie k výročiu odchodu Novomeského realizovala SLN vo štvrtok pri symbolickom hrobe a rodinnom hrobe Novomeského na cintoríne v bratislavskom Lamači. Na pietnom akte bola prítomná užšia skupina jeho priaznivcov a nasledovateľov. „Účastníci na hrob položili symbolicky sedem ruží. Básne Ladislava Novomeského predniesla riaditeľka Vydavateľstva MS Ingrid Majeriková,“ priblížil Perný podujatie, na ktorom boli prítomní aj členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a MS. Dodal, že SLN zabezpečila v odbornej spolupráci s Klubom výtvarníkov a výtvarných teoretikov pozlátenie nápisu na symbolickom hrobe. Podujatie sa uskutočnilo deň pred výročím úmrtia. Ladislav Novomeský sa narodil 27. decembra 1904 v Budapešti, zomrel 4. septembra 1976 v Bratislave.
Spresnil, že diskusia sa konala za účasti netere Ivana Horvátha, režisérky a producentky Deany Jakubiskovej, predsedu Matice slovenskej (MS) Mariána Gešpera a jeho ako editora knihy. „Na podujatí v Prahe, ktoré moderovala súčasná riaditeľka Slovenského inštitútu v Prahe Jana Vaľová, bolo zdôraznené humanistické posolstvo Novomeského a Horvátha v kontexte budovania dobrých kultúrnych vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou,“ priblížil Perný diskusiu s tým, že obe osobnosti sa výrazne inšpirovali českou modernistickou kultúrou a súčasne razili koncept rovnoprávneho vzťahu medzi Čechmi a Slovákmi v rámci povojnového Československa.
Diskusia pripomenula aj humanistické, mierové a sociálne posolstvo oboch osobností, ktoré stáli pri etablovaní povstaleckej ilegálnej Slovenskej národnej rady. „Bolo umocnené tým, že súčasne boli za svoje postoje väznení po nespravodlivých a vykonštruovaných procesoch, pričom napriek väzeniu neopustili svoje hodnotové pozície,“ dodal Perný. Na podujatí podľa jeho slov zaznela myšlienka, že ak všetka obeta osobností ako Novomeský a Horváth má mať nejaký zmysel, treba na nich nadviazať práve v kontexte kultúrnej spolupráce oboch národov.
„Deana Jakubisková zdôraznila, že práve prostredníctvom kultúry a vzájomného poznávania možno budovať dobré medzinárodné vzťahy, pričom uviedla príklad svojho zosnulého manžela (Juraja) Jakubiska, ktorý nikdy nepoprel svoju slovenskú identitu, súčasne prispel svojou filmovou tvorbou do česko-slovenskej kultúrnej stavby,“ povedal Perný k podujatiu, na ktorom Jakubiskovú ocenili čestným uznaním Kulturologicko-filozofického odboru spolu s manželom (in memoriam) za celoživotný prínos pre slovenskú filmovú kultúru.
Druhé podujatie k výročiu odchodu Novomeského realizovala SLN vo štvrtok pri symbolickom hrobe a rodinnom hrobe Novomeského na cintoríne v bratislavskom Lamači. Na pietnom akte bola prítomná užšia skupina jeho priaznivcov a nasledovateľov. „Účastníci na hrob položili symbolicky sedem ruží. Básne Ladislava Novomeského predniesla riaditeľka Vydavateľstva MS Ingrid Majeriková,“ priblížil Perný podujatie, na ktorom boli prítomní aj členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a MS. Dodal, že SLN zabezpečila v odbornej spolupráci s Klubom výtvarníkov a výtvarných teoretikov pozlátenie nápisu na symbolickom hrobe. Podujatie sa uskutočnilo deň pred výročím úmrtia. Ladislav Novomeský sa narodil 27. decembra 1904 v Budapešti, zomrel 4. septembra 1976 v Bratislave.