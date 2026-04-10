Slnko v sieti: Najlepším filmom je Otec, najdekorovanejšia Potopa

Na snímke herec Milan Ondrík hovorí po prevzatí ceny v kategórii Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe za rolu Michala vo filme Otec počas udeľovania národných filmových cien Slnko v sieti v Bratislave vo štvrtok 9. apríla 2026 Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 10. apríla (TASR) - Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) vyhlásila vo štvrtok v Bratislave laureátov národnej filmovej ceny Slnko v sieti za rok 2025. Kým nominácie reflektovali prevahu jedného filmu, napokon išlo o veľmi vyrovnaný súboj troch filmových diel minulého roka - Potopa, Otec a Nepela.

Najlepším hraným filmom sa stal Otec. Ocenenia získal aj za Najlepšiu filmovú réžiu, Najlepší kameramanský výkon, Najlepšiu filmovú hudbu a Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe.

Najviac cien si odniesol film Potopa. V kategóriách Najlepší filmový scenár, Najlepší filmový zvuk, Najlepšia scénografia, Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe, Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe a divácka cena pre najobľúbenejší slovenský film za rok 2025.

Film Nepela, ktorý získal najviac, až 13 nominácií, napokon vo víťazstvo premenil tri z nich. Odborníkov najviac zaujal v kategóriách Najlepší filmový strih, Najlepšie kostýmy a Najlepšie vizuálne efekty.

Film Duchoň premenil výhru z nominácie v kategórii Najlepšie umelecké masky.

Jednu cenu v kategórii Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe získal aj film Karavan.

Ako Najlepší televízny film/miniséria/seriál bola vyhodnotená miniséria Moloch, ocenenie Najlepší dokumentárny film získal dokument Raději zešílet v divočině a cenu v kategórii Najlepší animovaný film prevzal tvorivý tím filmu Príbehy z čarovnej záhrady.

Cenu v kategórii Najlepší krátkometrážny hraný alebo dokumentárny film získal film Ako počúvať fontány z produkcie Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave a réžie Evy Sajanovej.

Laureátkou Ceny za výnimočný prínos slovenskej audiovizuálnej kultúre sa stala dramaturgička, scenáristka, a medzinárodne oceňovaná pedagogička Zuzana Gindl-Tatárová, ktorá bola pred 20 rokmi zakladateľkou národných filmových cien Slnko v sieti.
