Slnko v sieti: národné filmové ceny oslávia 10 rokov

Bratislava 7. septembra (OTS) - Na jubilejnom 10. ročníku sa na jednom pódiu za prísnych bezpečnostných opatrení stretnú významné osobnosti slovenskej kinematografie a kultúry.Na slávnostnom galavečere, ktorý sa bude konať v bratislavskej Starej tržnici, svoju účasť prisľúbili Zuzana Mauréry, Emília Vášáryová, Milan Kňažko, Dušan Jamrich a Martin Huba. Program bude obohatený hudobnými vystúpeniami v podaní Davida Kollera a Viki Olejárovej, ktorí zaspievajú pieseň Karla Kryla Pasážová revolta z filmu Amnestie, Jany Kirschner s piesňou Dunaj z filmu Ostrým nožom a Ľudovej hudby Štefana Cínu s piesňou z filmu Loli Paradička. Program odvysiela o 20:30 RTVS v priamom prenose na Jednotke.10. ročník Slnka v sieti sa bude niesť v duchu osláv filmu a umenia. O ocenenie za rok 2019 sa uchádzali hrané, dokumentárne a animované snímky. Do druhého kola hlasovania posunuli akademici 14 z nich. Medzi kandidátmi na ocenenie Slnko v sieti vedie s 12 nomináciami filmový triler Amnestie režiséra Jonáša Karáska o najväčšej väzenskej vzbure v Československu. Amnestie sa budú o cenu v kategórii Najlepší hraný film uchádzať spolu so snímkami Nech je svetlo od Marka Škopa (11 nominácií) a Punk je hned! Juraja Šlauka (6 nominácií). Spomenutí traja režiséri zároveň ašpirujú na cenu v kategórii Najlepšia filmová réžia.Počas večera bude odovzdaná aj cena Slnko v sieti za výnimočný prínos slovenskej audiovizuálnej kultúre, ktorú si odnesie uznávaný humorista, herec a spisovateľ Milan Lasica.O Diváckej cene rozhodla v online hlasovaní verejnosť. Ašpirovalo na ňu 24 filmov v slovenskej produkcii alebo koprodukcii, ktoré sa dostali minulý rok do kín. Historicky prvú divácku cenu získal film Učiteľka (2016) režiséra Jana Hřebejka.Najúspešnejším hraným filmom v doterajšej histórii odovzdávania cien Slnko v sieti, je komediálna dráma Juraja Nvotu s názvom Muzika (2007) s celkovým ziskom 9 výhier.