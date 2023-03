ZAPOJÍTE SA? Slnko v sieti spustilo divácke hlasovanie

Bratislava 20. marca (TASR) – Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) spustila divácke hlasovanie v rámci národných filmových cien Slnko v sieti za rok 2022. O svojom obľúbenom filme a laureátovi Diváckej ceny rozhodne verejnosť v internetovom hlasovaní na webstránke Slnka v sieti. TASR o tom za organizátorov informoval Radomír Brhlík.



Do súťaže o Divácku cenu sú zaradené diela, ktoré vznikli v slovenskej produkcii alebo koprodukcii a boli uvedené na verejnosti počas posledného roka. Každý hlasujúci môže spomedzi nich vybrať jedno, ktoré považuje za najlepšie a vo formulári na www.slnkovsieti.sk mu udeliť svoj hlas do 7. apríla.



Tohtoročný galavečer národných filmových cien sa uskutoční v priestoroch koncertného studia Slovenskeho rozhlasu v sobotu 15. apríla. Podľa organizátorov pripomenie niekoľko dôležitých míľnikov zo sveta pôvodnej kinematografie – 60 rokov od založenia Slovenského filmového ústavu (SFÚ) či 70 rokov od začiatku prevádzky filmových ateliérov na Kolibe. "Počas ceremoniálu, ktorý bude moderovať Branislav ´Bruno´ Ciberej, zaznejú známe piesne v podaní speváčok Alžbety Ferencovej, Jany Kirschnerovej a Veroniky Rabada. Odovzdávanie cien spestria aj Slovenskí symfonici pod taktovkou dirigentky Michaely Rozsa Růzickovej," avizuje SFTA.



Pripomína, že do 12. ročníka národných filmových cien bolo prihlásených 24 hraných, dokumentárnych a animovaných filmov. A prvýkrát aj päť snímok v kategórii Najlepší televízny film/miniséria/seriál, kde je podmienkou prihlásenia ich pôvodný originálny formát.



Okrem Diváckej ceny bude počas slávnostného večera tradične odovzdaná aj cena za výnimočný prínos slovenskej audiovizuálnej kultúre. Vyhlásenie laureátov prestížnych filmových cien odvysiela v sobotu 15. apríla o 20.30 h v priamom prenose RTVS na Jednotke.