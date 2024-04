Slnko v sieti za výnimočný prínos si prevezme B. Turzonovová

Bratislava 19. apríla (TASR) - Národnú filmovú cenu Slnko v sieti za výnimočný prínos slovenskej audiovizuálnej kultúre si tento rok prevezme herečka Božidara Turzonovová. Meno prvej laureátky ocenení za rok 2023 zverejnila v piatok na tlačovej konferencii Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA).



"Pani Turzonovová je skutočnou ikonou slovenského filmu. Vnímame ju roky na divadelných doskách, ale jej pôsobenie v oblasti slovenskej kinematografie, ako televíznej, tak filmovej, je nezabudnuteľné," uviedla prezidentka SFTA Katarína Krnáčová k dive československého herectva, ktorá od roku 1961 účinkovala v desiatkach hraných filmov. "Svoj herecký talent venovala ale aj mnohým známym televíznym seriálom. Dokonca ju môžeme vidieť aj v dokumentárnych filmoch, z ktorých jeden je tiež nominovaný v kategórii najlepší dokumentárny film aktuálneho ročníka Slnko v sieti," poznamenala Krnáčová.



Potvrdila, že o národnú filmovú cenu za rok 2023 sa uchádzalo 34 prihlásených filmových a televíznych diel. "V kategórii najlepší hraný film SFTA vyberala spomedzi 11 prihlásených prác, v kategórii najlepší dokumentárny film z 13 projektov a napokon v kategórii najlepší animovaný film zo šiestich prihlásených prác," spresnila Krnáčová. "Veľmi sa tešíme, že slovenská audiovizuálna tvorba je takáto bohatá a že kvalita našej kinematografie stúpa, o čom svedčí aj stúpajúce množstvo divákov, ktorí na slovenské filmy chodia do kín," dodala prezidentka SFTA.



Laureátov národných filmových cien v 18 kategóriách vyhlásia v Slovenskom rozhlase 26. apríla. Galavečer odvysiela v priamom prenose RTVS od 20.30 h na Jednotke. Verejnosť mohla rozhodnúť aj o Diváckej cene v online hlasovaní. To je k dnešnému dňu uzavreté, ale filmoví priaznivci si do 5. mája môžu pozrieť niektoré z nominovaných snímok na streamovacej službe www.DAFilms.sk.