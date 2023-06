VIDEO: Slovak Press Photo sa ešte viac otvára krajinám V4 a Ukrajine

Bratislava 13. júna (TASR) – Súťaž novinárskej fotografie Slovak Press Photo sa vo svojom 12. ročníku ešte viac otvára krajinám V4 a Ukrajine. O novinkách projektu, ktorý každoročne prináša do Bratislavy ukážku toho najlepšieho z novinárskej fotografie vo viacerých oblastiach, informovali organizátori na utorkovej tlačovej konferencii.



"Najväčšou zmenou je úprava pravidiel. Začali sme sa venovať krajinám V4, otvárame pre nich ďalšiu kategóriu Príroda a životné prostredie," uviedla riaditeľka súťaže Jana Garvoldtová.



V aktuálnom ročníku bude otvorených spolu deväť národných a medzinárodných súťažných kategórií. Domáci autori môžu prispieť fotografiami do kategórií Aktualita, Reportáž, Portrét, Šport, Príroda a životné prostredie, Svet umenia a kultúry. Štyri medzinárodné kategórie – Mladí fotografi do 26 rokov a študenti, Dlhodobý dokument, Každodenný život a Príroda a životné prostredie sú určené aj pre fotografov z krajín V4 a Ukrajiny. Osobitnou kategóriou je Grant Bratislavy, pre rok 2023 s témou klimatická zmena, riešenie klimatickej krízy v hlavnom meste.



"Postupne, logicky otvárame jednotlivé kategórie, ktoré majú potenciál do priestoru V4, takisto je študentská kategória otvorená skoro od začiatku pre V4. Je to veľmi dôležité, jednak sa tým vychováva generácia, ktorá si môže navzájom zmerať sily v konkurencii obrazu. Po druhé je veľmi dôležité, že víťaz kategórie Mladý talent získa finančnú podporu a zároveň príležitosť vystavovať," podčiarkla Jana Hojstričová, garantka súťaže Slovak Press Photo.







Garvoldtová priznala, že 12. ročník súťaže otvárajú s nádejou, že organizátori pri jeho realizácii nájdu pomoc. "V tejto krajine nás nepodporuje nikto, iba súkromné zdroje, je to veľmi ťažká situácia," konštatovala s tým, že pri kontrole grantov prišla na porušenie zákona. Z toho dôvodu adresovala Ministerstvu kultúry SR list, aby preverilo prideľovanie grantov vo Fonde na podporu umenia. "Tento rok máme ťažkú situáciu, lebo nám chýba veľa peňazí. Je paradoxom, že náš projekt podporujú Vyšehradský fond, Holandské kráľovstvo a náš projekt nepodporuje Slovensko, niekde je asi problém," tvrdí riaditeľka súťaže.



Ako ďalej informovala, Slovak Press Photo 2023 bude mať v porote silné mená. Prihlásené fotografie bude od 28. do 30. augusta hodnotiť medzinárodná porota, ktorú tvoria nórsky profesionálny fotograf Espen Rasmussen, člen fotoagentúry VII, francúzska kurátorka Maral Deghati, ukrajinský dokumentárny fotograf Alexander Chekmenev, český fotograf a pedagóg Jindřich Štreit a fotografka, pedagogička Jana Hojstričová.



Záujemcovia sa môžu so svojimi prácami prihlasovať od 15. júna do 13. augusta na www.slovak-press-photo.sk.