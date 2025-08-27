Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovenka Rebeka Bizubová získala študentského Oscara za dokument

Na snímke laureátka ceny Modrý Anjel za Najlepší krátky film slovemská režisérka filmu Spoveď Rebeka Bizubová počas záverečného ceremoniálu 31. ročníka Medzinárodného filmového festivalu MFF Art Film Košice 2025 v Košiciach vo štvrtok 26. júna 2025. Foto: TASR - Roman Hanc

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Los Angeles 27. augusta (TASR) - Slovenka Rebeka Bizubová v stredu získala ocenenie americkej Akadémie filmových umení a vied študentský Oscar v kategórii dokument za svoj absolventský film Spoveď. V snímke v produkcii Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave (VŠMU) otvára Bizubová tému sexuálneho obťažovania v cirkvi, ktoré režisérka zažila na vlastnej koži. TASR o tom informuje podľa časopisu Holywood Reporter.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
