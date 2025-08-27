< sekcia Kultúra
Slovenka Rebeka Bizubová získala študentského Oscara za dokument
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Los Angeles 27. augusta (TASR) - Slovenka Rebeka Bizubová v stredu získala ocenenie americkej Akadémie filmových umení a vied študentský Oscar v kategórii dokument za svoj absolventský film Spoveď. V snímke v produkcii Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave (VŠMU) otvára Bizubová tému sexuálneho obťažovania v cirkvi, ktoré režisérka zažila na vlastnej koži. TASR o tom informuje podľa časopisu Holywood Reporter.
