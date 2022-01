Slovenská animovaná tvorba bude súťažiť na medzinárodnej súťaži

Bratislava 13. januára (TASR) - Slovenskú animovanú tvorbu bude v zahraničí reprezentovať krátky film režisérky Joanny Kozuch Bolo raz jedno more.... V medzinárodnej premiére ho uvedie 44. ročník festivalu krátkometrážnej tvorby vo francúzskom Clermont-Ferrand. TASR o tom informoval producent filmu Peter Badač. Snímku uvedú v medzinárodnej súťaži krátkych filmov. Na festival sa prihlásilo 6200 filmov z celého sveta a do súťaže sa prebojovalo 77 z celkovo prihlásených diel.



"Vybrané filmy sú z 55 krajín, 51 z nich je hraných, 16 animovaných a desať dokumentárnych. Film Joanny Kozuch bude jediným slovenským zástupcom v tomto prestížnom výbere," poznamenal Badač.



Animovaný dokument rozpráva príbeh Aralského mora, štvrtého najväčšieho jazera na svete. Jeho tragédia sa začala s myšlienkou postaviť v jeho blízkosti bavlníkové plantáže. V očakávaní "bieleho zlata" sa vybudoval systém zavlažovacích kanálov. Rieky stratili silu, Aralské more začalo vysychať. Rybári stratili prácu, továrne, naviazané na rybolov, sa zavreli. Aj výskumná stanica na vývoj biologických zbraní, situovaná na jednom z ostrovov, zmizla, pretože ostrovov už niet. Len púšť sa stále rozrastá.



"Je to univerzálna schéma, ktorá sa odohráva, bohužiaľ, všade. Je veľká politika, hlúpe rozhodnutia, ktoré niekto povie nahlas, niekto pokýva hlavou, niekto má v tom ďalší interes a ide sa to realizovať... V tomto prípade je to veľká bavlníková plantáž zo sovietskej éry, sú to ešte veľkolepé plány Stalina. Vec sa realizuje a následky prerastajú všetkých, hlavne ´maličkých´ ľudí tieto veľké rozhodnutia priamo zasahujú a ovplyvňujú ich život," uviedla pre TASR Kozuch k filmu o dôsledkoch ľudských rozhodnutí a činov, ktoré ovplyvnili život jedného uzbeckého mesta a jeho obyvateľov.



V kinách sa predstavil ako predfilm spoločne s oceňovanou drámou Petra Kerekesa Cenzorka. Sila oboch snímok spočíva podľa Joanny Kozuch v tom, že sa sústreďujú na človeka. "V oboch stretávame protagonistov v životnej situácii, v ktorej by sme sa nechceli ocitnúť. Bojujú s realitou, voči ktorej sú istým spôsobom bezmocní, musia sa s ňou vyrovnať a svoj život vyhrať znova, v oboch sa bojuje o ľudskú dôstojnosť," podčiarkla.



Film Bolo raz jedno more... už zaujal zahraničné publikum, svedčí o tom záujem zahraničných televíznych staníc. "Okrem koproducentov RTVS a TVP uvedú film na svojich obrazovkách aj fínska YLE alebo francúzsko-nemecká televízia Arte," dodal Badač.



Medzinárodný festival krátkych filmov v Clermont-Ferrand vznikol v roku 1979. Je najväčší medzinárodný filmový festival venovaný krátkym filmom. Tento rok sa uskutoční od 28. januára do 5. februára.