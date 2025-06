Slovenská DJ-ka Rocca.Rey natočila unikátny DJ set k projektu ARRA

Bratislava 16. júna (TASR) - Mladá slovenská DJ-ka a producentka Rocca.Rey natočila unikátny DJ set From Rio to Frio v srdci bratislavského Starého Mesta, v ikonickom byte Kotva, navrhnutom architektom Alanom Prekopom a nominovaným na prestížnu cenu CE ZA AR za architektúru. Set je pilotom k projektu Art Residency Anchor (ARRA).



Inšpiráciu čerpala aj zo svojej nedávnej návštevy v Brazílii, kde sa stretla s architektúrou brutalizmu svetových architektov ako Oscar Niemeyer a Ruy Ohtake.



„V tejto funkčnej japonskom inšpirovanej architektúre som cítila obrovský tvorivý impulz - masívne holé betónové steny, kde sa pred sebou nemôžete schovať. Priamosť a konfrontáciu. Všetko, čo je vo vás, sa pýta von, skoro ako farba na biele plátno. Pôvodne som chcela tento projekt realizovať v brazílskom Sao Paulo, kde som práve v takejto stavbe bývala, no okolnosti ma priniesli späť na Slovensko. Mesto ako také ma obrovsky inšpirovalo v rámci tvorby. Prepája sa tam architektúra a umenie z celého sveta, je to pulzujúci živý organizmus,“ hovorí DJ-ka.



Autorka setu sa v hudbe pohybuje už roky a jej práca má presah aj do vizuálneho umenia, čo ovplyvňuje jej prístup k priestoru - vníma ho ako predĺženie seba samej. Preto sa rozhodla osloviť samotného architekta priestoru Kotva Alana Prekopa, ktorého pozná cez jeho hudbu a projekt Purist.



„Páči sa mi jeho drzý prístup, ktorý ukazuje veci také, aké sú vo svojej podstate bez príkras. Potom už to šlo rýchlo. Po stretnutí s majiteľom priestoru Andym sme našli spoločnú víziu a súlad pre realizáciu tohto projektu v tomto špecifickom priestore,“ dodáva DJ-ka.