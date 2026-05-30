Slovenská filharmónia oslávi deň detí popoludním s Mozartom
Pri návšteve bratislavskej Reduty si poslucháči vychutnajú klasickú hudbu naživo, tentoraz diela Wolfganga Amadea Mozarta.
Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) oslávi v sobotu Medzinárodný deň detí popoludním s Mozartom. V Koncertnej sieni sa predstavia členovia Slovenského komorného orchestra (SKO) s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom, tanečná skupina Momentum Dance Team, traja mladí interpreti, žiaci základných umeleckých škôl - klaviristky Daniela a Mária Chmúrové a huslista Naoto Šereš.
„Po boku komorného orchestra vystúpia aj mladí operní sólisti - sopranistka Viktória Oravec Ballánová a tenorista Pavol Oravec,“ dodáva tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova. Spresnila, že hudobná oslava sa začne o 16.00 h.
Na štvrtom a záverečnom Rodinnom koncerte 77. sezóny SF bude deti sprevádzať Martin Vanek, dlhoročný moderátor Rodinných koncertov v Slovenskej filharmónii, ktorý pútavo približuje deťom svet klasickej hudby. „Sám je veľkým milovníkom hudby a pravidelným návštevníkom koncertov v bratislavskej Redute,“ prezrádza filharmónia.
Pri návšteve bratislavskej Reduty si poslucháči vychutnajú klasickú hudbu naživo, tentoraz diela Wolfganga Amadea Mozarta. „Okrem hudby sa mladí návštevníci dozvedia aj zaujímavosti z jeho života. Nahliadneme do hudobného sveta mladého génia a odhalíme skladateľov humor, citlivosť, spontánnosť i jeho veľkú lásku k hudbe a cestovaniu,“ dodáva SF ku koncertu, po ktorom organizátori pripravili pre deti tombolu s peknými cenami, sladkou odmenou pre všetkých, fotostenu i ďalšie prekvapenia.
