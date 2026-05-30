Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 30. máj 2026Meniny má Ferdinand
< sekcia Kultúra

Slovenská filharmónia oslávi deň detí popoludním s Mozartom

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pri návšteve bratislavskej Reduty si poslucháči vychutnajú klasickú hudbu naživo, tentoraz diela Wolfganga Amadea Mozarta.

Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) oslávi v sobotu Medzinárodný deň detí popoludním s Mozartom. V Koncertnej sieni sa predstavia členovia Slovenského komorného orchestra (SKO) s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom, tanečná skupina Momentum Dance Team, traja mladí interpreti, žiaci základných umeleckých škôl - klaviristky Daniela a Mária Chmúrové a huslista Naoto Šereš.

„Po boku komorného orchestra vystúpia aj mladí operní sólisti - sopranistka Viktória Oravec Ballánová a tenorista Pavol Oravec,“ dodáva tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova. Spresnila, že hudobná oslava sa začne o 16.00 h.

Na štvrtom a záverečnom Rodinnom koncerte 77. sezóny SF bude deti sprevádzať Martin Vanek, dlhoročný moderátor Rodinných koncertov v Slovenskej filharmónii, ktorý pútavo približuje deťom svet klasickej hudby. „Sám je veľkým milovníkom hudby a pravidelným návštevníkom koncertov v bratislavskej Redute,“ prezrádza filharmónia.

Pri návšteve bratislavskej Reduty si poslucháči vychutnajú klasickú hudbu naživo, tentoraz diela Wolfganga Amadea Mozarta. „Okrem hudby sa mladí návštevníci dozvedia aj zaujímavosti z jeho života. Nahliadneme do hudobného sveta mladého génia a odhalíme skladateľov humor, citlivosť, spontánnosť i jeho veľkú lásku k hudbe a cestovaniu,“ dodáva SF ku koncertu, po ktorom organizátori pripravili pre deti tombolu s peknými cenami, sladkou odmenou pre všetkých, fotostenu i ďalšie prekvapenia.
.

Neprehliadnite

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal jún?

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel člen Siene slávy a majster sveta

Blanár: Indický premiér Módí v polovici júna navštívi Slovensko