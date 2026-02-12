< sekcia Kultúra
Slovenská filharmónia ožije rozprávkami pod taktovkou K. Zahndera
Autor TASR
Bratislava 12. februára (TASR) - Rozprávkovo ladený program zostavený z diel Felixa Mendelssohna-Bartholdyho, Anatolija Liadova či Richarda Wagnera ponúka vo štvrtok koncert Slovenskej filharmónie (SF). Zaznie pod taktovkou švajčiarskeho dirigenta Kaspara Zehndera. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.
Spresnila, že koncert otvorí Rozprávka o krásnej Meluzíne, predohra, op. 32 Felixa Mendelssohna-Bartholdyho, ktorú skomponoval v roku 1834 ako dar pre svoju sestru Fanny. „Nasleduje symfonická báseň op. 62 Začarované jazero Anatolija Liadova. Studené svetlo rozprávkového sveta severu prinesie suita Johana Halvorsena Obrázky z nórskych rozprávok op. 37,“ približuje filharmónia štvrtkový koncert so začiatkom o 19.00 h.
„More ako symbol prekliatia, nepokoja a večného návratu sa naplno vynorí v predohre k opere Bludný Holanďan od Richarda Wagnera,“ dodáva SF k programu, v ktorom zaznie aj symfonická báseň op. 9 En saga Jeana Sibelia. Rozprávkový večer uzavrie predohra k opere Kráľove deti Engelberta Humperdincka.
