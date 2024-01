Slovenská filharmónia pokračuje sériou januárových koncertov

Bratislava 3. decembra (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) pokračuje sériou januárových koncertov, ktoré odštartoval slávnostný Novoročný koncert. V ponuke je ďalších šesť programov. Koncerty sa uskutočnia v Koncertnej sieni aj v Malej sále SF. TASR o tom informovala Martina Tolstova, tlačová tajomníčka SF.



Symfonické koncerty so šéfdirigentom Danielom Raiskinom sa budú konať 11. a 12. januára o 19.00 h. Nasledovať bude klavírny recitál Joanny Sochackej, a to 16. januára o 19.00 h.



K orchestru SF sa 18. januára o 19.00 h opäť vráti mladý český dirigent Jiří Rožeň. Sólistom večera bude český violončelista Petr Nouzovský. Program doplní predohra, ktorá zaznie spolu so Slovenským filharmonickým zborom v naštudovaní zbormajstra Jana Rozehnala.



Pod taktovkou riaditeľa Opery Slovenského národného divadla (SND) Martina Leginusa sa 25. a 26. januára o 19.00 h uskutoční symfonická dvojica koncertov. Sólistom večerov bude husľový virtuóz Milan Paľa.



Koncert Hommage á Bohdan Warchal je na programe 28. januára o 16.00 h. Po boku komorného orchestra sa predstaví slovenský violončelista dlhodobo žijúci v Japonsku Ľudovít Kanta, ktorému bolo v roku 2023 udelené japonské štátne vyznamenanie Rád vychádzajúceho slnka.



Pre milovníkov starej hudby je 30. januára o 19.00 h pripravený úvodný koncert cyklu Stará hudba. Predstaví sa na ňom súbor Il cuore barocco s umeleckým vedúcim Petrom Zelenkom a sólistkou Michaelou Kuštekovou.