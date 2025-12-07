< sekcia Kultúra
Slovenská filharmónia pozýva na adventný koncert
Na programe nedeľného koncertu zaznie dielo anglického skladateľa Benjamina Brittena Ceremony of Carols, op. 48, pre harfu a miešaný zbor.
Autor TASR
Bratislava 7. decembra (TASR) - V Slovenskej filharmónii (SF) sa v nedeľu o 16.00 h uskutoční adventný koncert Slovenského filharmonického zboru pod vedením zbormajstra Jana Rozehnala. „Po boku nášho fenomenálneho telesa sa predstavia viacerí interpreti - sólo harfistka orchestra SF Katarína Turnerová, multiinštrumentalista Ladislav Fančovič a organista Marek Štrbák,“ TASR informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.
Nedeľný koncert bude podľa jej slov záverečným vystúpením Jana Rozehnala s našou zborovou jednotkou na pódiu Slovenskej filharmónie. „Jeho záverečným koncertom vo funkcii zbormajstra bude Novoročný koncert. V nadchádzajúcich sezónach bude v spolupráci pokračovať ako hosťujúci zbormajster a post hlavného zbormajstra bude zastávať v Opere Slovenského národného divadla,“ dodala Tolstova.
Na programe nedeľného koncertu zaznie dielo anglického skladateľa Benjamina Brittena Ceremony of Carols, op. 48, pre harfu a miešaný zbor. „Je neodmysliteľnou súčasťou slávenia vianočných sviatkov v mnohých anglicky hovoriacich krajinách. Skladateľ ho komponoval pre detský zbor a v roku 1943 ho upravil pre miešaný zbor,“ uvádza filharmónia k Brittenovmu dielu. Poznamenáva, že dnes existuje množstvo úprav a transkripcií, ktoré potvrdzujú, že cyklus korešponduje s atmosférou vianočného mystéria.
Filharmónia ďalej približuje program adventného koncertu s tým, že je mozaikou diel viacerých autorov. Tá ukáže, ako vnímali a hudobne dotvorili biblické motívy skladatelia naprieč storočiami. „Zaznie Modlitba Waclawa z Szamotula, Ach, Christe Jesu Kindelein Zachariáša Zarevúckeho, In nativitate Domini Marca-Antoina Charpentiera, Tota pulchra es Antona Brucknera, Magnificat a De profundis Arva Pärta, zaradením ktorých si pripomenieme 90. narodeniny estónskeho skladateľa,“ uzatvára SF.
Nedeľný koncert bude podľa jej slov záverečným vystúpením Jana Rozehnala s našou zborovou jednotkou na pódiu Slovenskej filharmónie. „Jeho záverečným koncertom vo funkcii zbormajstra bude Novoročný koncert. V nadchádzajúcich sezónach bude v spolupráci pokračovať ako hosťujúci zbormajster a post hlavného zbormajstra bude zastávať v Opere Slovenského národného divadla,“ dodala Tolstova.
Na programe nedeľného koncertu zaznie dielo anglického skladateľa Benjamina Brittena Ceremony of Carols, op. 48, pre harfu a miešaný zbor. „Je neodmysliteľnou súčasťou slávenia vianočných sviatkov v mnohých anglicky hovoriacich krajinách. Skladateľ ho komponoval pre detský zbor a v roku 1943 ho upravil pre miešaný zbor,“ uvádza filharmónia k Brittenovmu dielu. Poznamenáva, že dnes existuje množstvo úprav a transkripcií, ktoré potvrdzujú, že cyklus korešponduje s atmosférou vianočného mystéria.
Filharmónia ďalej približuje program adventného koncertu s tým, že je mozaikou diel viacerých autorov. Tá ukáže, ako vnímali a hudobne dotvorili biblické motívy skladatelia naprieč storočiami. „Zaznie Modlitba Waclawa z Szamotula, Ach, Christe Jesu Kindelein Zachariáša Zarevúckeho, In nativitate Domini Marca-Antoina Charpentiera, Tota pulchra es Antona Brucknera, Magnificat a De profundis Arva Pärta, zaradením ktorých si pripomenieme 90. narodeniny estónskeho skladateľa,“ uzatvára SF.