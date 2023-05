Slovenská filharmónia pozýva na koncert SKO s hudbou J. S. Bacha

Bratislava 11. mája (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) pozýva na nedeľný (14. 5.) koncert členov Slovenského komorného orchestra (SKO) s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom. "Sólistkou nedeľného popoludnia bude maďarská flautistka Katalin Stefula, rodáčka z Budapešti. Koncert sa začne o 16.00 h," uviedla pre TASR tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.



Spresnila, že v interpretácii komorného orchestra zaznejú v Koncertnej sieni SF štyri Orchestrálne suity Johanna Sebastiana Bacha - Orchestrálna suita č. 1 C dur, BWV 1066, Orchestrálna suita č. 3 D dur, BWV 1068, Orchestrálna suita č. 2 h mol, BWV 1067 a Orchestrálna suita č. 4 D dur, BWV 1069.



"Pôvod štvorice Orchestrálnych suít predstavuje pomerne komplikovaný filologický problém, ktorý nie je dodnes celkom objasnený. Diela sa zachovali v odpisoch partov (s minimom autografov, teda notového materiálu napísaného priamo Bachom) pochádzajúcich prevažne od skladateľových kopistov a žiakov," uvádza v texte ku koncertu muzikológ Andrej Šuba.



Dodáva, že tento notový materiál skladieb možno podľa papiera a písma datovať do druhej a tretej dekády 18. storočia. "Teda do obdobia Bachovho pôsobenia na mieste hudobného riaditeľa v Lipsku. Kde v roku 1729 prebral po Telemannovi aj vedenie súboru Collegium musicum. Je však možné, na základe štýlovej analýzy dokonca veľmi pravdepodobné, že tieto kompozície vznikli už skôr, keď bol skladateľ zamestnaný na dvoroch v Köthene (1717 - 1723) alebo vo Weimare," uzatvára Šuba.