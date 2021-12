Slovenská filharmónia pozýva na online koncert pod taktovkou Raiskina

Bratislava 8. decembra (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) a Slovenský filharmonický zbor pod taktovkou šéfdirigenta Daniela Raiskina sa v piatok 10. decembra predstavia na online koncerte. Zaznejú diela Jána Levoslava Bellu, Wolfganga Amadea Mozarta a Ludwiga van Beethovena. Sólistom večera bude ruský klavirista Andrey Gugnin. Koncert so začiatkom o 19.00 h bude dostupný v priamom prenose na stream.filharmonia.sk. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.



Spresnila, že na úvod koncertu zaznie v naštudovaní šéfdirigenta Koncertná predohra Es dur Jána Levoslava Bellu, predstaviteľa slovenskej národnej hudby 19. storočia, ktorej vznik a konkrétne prvé uvedenia nie sú v dostupných prameňoch celkom presné. "Na piatkovom koncerte bude uvedená autentická verzia predohry z edície kompletne vydaného Bellovho diela Hudobným centrom. Predohra bude zároveň súčasťou pripravovaného propagačného CD Slovenskej filharmónie mapujúceho Bellovu symfonickú a symfonicko-vokálnu tvorbu," poznamenala Tolstova.



Sólistom večera bude renomovaný ruský klavirista Andrey Gugnin, ktorý sa po boku orchestra Slovenská filharmónia predstaví po prvý raz. "Laureát viacerých interpretačných súťaží sa v roku 2016 stal víťazom prestížnej Medzinárodnej klavírnej súťaže v Sydney. Jeho nahrávka Šostakovičovho klavírneho koncertu č. 2 s Moskovským komorným orchestrom je použitá v oscarovom filme Stevena Spielberga Most špiónov," priblížila Tolstova umelca, ktorý v SF uvedie Koncert pre klavír a orchester č. 23 A dur, KV 488 Wolfganga Amadea Mozarta. Klavírny koncert vystrieda Mozartova Symfónia č. 31 D dur Parížska, KV 297. "Viaže sa na skladateľov pobyt v Paríži v roku 1777. Skomponoval ju pre potreby jedného z prvých polo verejných koncertných cyklov Le Concert Spirituel," dodala Tolstova.



Koncert uzavrie Fantázia pre klavír, zbor a orchester c mol, op. 80 Ludwiga van Beethovena, ktorá je skicou k legendárnemu Finále 9. symfónie.