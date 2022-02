Slovenská filharmónia privíta Mucha Quartet a klaviristku M. Bajuszovú

Bratislava 4. februára (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) pozýva v utorok 8. februára na komorný koncertu cyklu Hudobná mozaika, ktorý bude patriť mladým slovenským interpretom. V Malej sále SF sa predstavia členovia Mucha Quartet spoločne so slovenskou klaviristkou Magdalénou Bajuszovou. Koncert so začiatkom o 19.00 h sa koná v režime OP. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.



Spresnila, že členovia kvarteta – Juraj Tomka, prvé husle, Jozef Ostrolucký, druhé husle, Veronika Kubešová, viola a Pavol Mucha violončelo, uvedú diela troch slovenských skladateľov rôznych generácií - Mikuláša Moyzesa, Ilju Zeljenku a súčasného skladateľa Mareka Piačeka.



Na úvod koncertu zaznie Klavírna sonáta č. 21, ktorú skomponoval Ilja Zeljenka v roku 2004. Skladba nesie podtitul Otázky bez odpovedí. "Otázky sú dôležitejšie ako odpovede. Keď niekto vie položiť správnu otázku, tá dokáže určiť celý jeho život. Čiže na niektoré otázky sa nedá odpovedať. Položiť sa však dajú. A to je krásne, lebo je to vlastne niečo na hranici medzi chaosom a poriadkom," povedal Zeljenka o skladbe, ktorú venoval svojmu priateľovi a jednému z najuznávanejších slovenských maliarov – Rudolfovi Filovi.



V programe figuruje aj Sláčikové kvarteto č. 2 a mol skladateľa Mikuláša Moyzesa inšpirované slovenským folklórom. Konfrontáciu ponúkne uvedenie klavírnych kvintet Mareka Piačeka Päť štúdií pre klavírne kvinteto a Zeljenkove Klavírne kvinteto č. 1. Filharmónia dodáva, že poslucháči budú mať možnosť konfrontovať spracovania tejto hudobnej formy skladateľmi dvoch generácií vo vzťahu pedagóg – študent. "Marek Piaček študoval kompozíciu na VŠMU u Ilju Zeljenku v rokoch 1990 - 1995. Novú verziu diela Päť štúdií pre klavírne kvinteto napísal pre Mucha Quartet. Na utorkovom koncerte zaznie dielo v premiére," vysvetľuje Tolstova. Dodáva, že Klavírne kvinteto č. 1 Ilju Zeljenku je jednou zo skladateľových najranejších kompozícii. "Vzniklo ešte počas jeho štúdia na VŠMU pod vedením Jána Cikkera. Zeljenka ho venoval svojmu priateľovi, zbormajstrovi Ladislavovi Holáskovi," poznamenala Tolstova.



Koncert je z radu podujatí v rámci roku 2022, ktoré SF venuje 90. výročiu narodenia skladateľa Ilju Zeljenku.