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Slovenská filharmónia sa predstaví pod taktovkou J. Valčuhu
Záver koncertu bude patriť poslednej symfónii Sergeja Prokofieva Symfónii č. 7 cis mol, op. 131.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Koncerty v Slovenskej filharmónii (SF) pokračujú vo štvrtok a v piatok 13. novembra pod taktovkou prominentného dirigenta. Mimoriadnym hosťom 78. koncertnej sezóny SF je slovenský dirigent Juraj Valčuha. Sólistkou koncertných večerov bude česká mezzosopranistka Ester Pavlů. Program predstaví diela troch výrazných osobností hudby 20. storočia, zaznejú skladby Ottorina Respighiho, Mauricea Ravela a Sergeja Prokofieva. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.
Koncertný večer pod taktovkou Valčuhu, ktorý po pôsobení vo Francúzsku, Taliansku a Nemecku je aktuálne hudobným riaditeľom amerického orchestra Houston Symphony a hlavným hosťujúcim dirigentom Yomiuri Nippon Symphony Orchestra v Tokiu, otvorí symfonická báseň Rímske fontány. Ide o dielo talianskeho skladateľa Ottorina Respighiho. Je to prvá a najslávnejšia časť autorovej takzvanej Rímskej trilógie, v ktorej vzdáva hold talianskej metropole prostredníctvom jej pínií, fontán a slávností. „V skladbe o fontánach zachytáva štyri rímske fontány v rôznych častiach dňa - od úsvitu cez dopoludnie a poludnie až po súmrak,“ približuje filharmónia symfonickú báseň, ktorá vznikla v rokoch 1915 - 1916. Celosvetovú slávu dielu prinieslo až milánske uvedenie pod taktovkou Artura Toscaniniho v roku 1918.
V programe aktuálnych dvojkoncertov SF pod taktovkou Valčuhu je aj piesňový cyklus Šeherezáda Mauricea Ravela pre hlas a orchester, inšpirovaný orientálnou kultúrou, exotickými námetmi a poetikou Východu. „Na texty francúzskeho básnika Tristana Klingsora vytvoril Ravel hudobný svet plný tajomstva a farebných orchestrálnych odtieňov,“ uvádza SF k dielu z roku 1903, patriacemu k vrcholným ukážkam francúzskeho hudobného impresionizmu a dobovej fascinácie Orientom.
Záver koncertu bude patriť poslednej symfónii Sergeja Prokofieva Symfónii č. 7 cis mol, op. 131. Slávny ruský skladateľ ju dokončil v roku 1952, len rok pred svojou smrťou. Vracia sa v nej do sveta nostalgických spomienok a lyrických nálad. „Na rozdiel od autorovej predchádzajúcej dramatickej a monumentálnej 5. a 6. symfónie sa toto dielo vyznačuje melodickou jasnosťou, nostalgiou a zjednodušeným hudobným jazykom, keďže bolo pôvodne zamýšľané ako skladba pre rozhlasové vysielanie pre mládež,“ dodáva filharmónia.
Koncertný večer pod taktovkou Valčuhu, ktorý po pôsobení vo Francúzsku, Taliansku a Nemecku je aktuálne hudobným riaditeľom amerického orchestra Houston Symphony a hlavným hosťujúcim dirigentom Yomiuri Nippon Symphony Orchestra v Tokiu, otvorí symfonická báseň Rímske fontány. Ide o dielo talianskeho skladateľa Ottorina Respighiho. Je to prvá a najslávnejšia časť autorovej takzvanej Rímskej trilógie, v ktorej vzdáva hold talianskej metropole prostredníctvom jej pínií, fontán a slávností. „V skladbe o fontánach zachytáva štyri rímske fontány v rôznych častiach dňa - od úsvitu cez dopoludnie a poludnie až po súmrak,“ približuje filharmónia symfonickú báseň, ktorá vznikla v rokoch 1915 - 1916. Celosvetovú slávu dielu prinieslo až milánske uvedenie pod taktovkou Artura Toscaniniho v roku 1918.
V programe aktuálnych dvojkoncertov SF pod taktovkou Valčuhu je aj piesňový cyklus Šeherezáda Mauricea Ravela pre hlas a orchester, inšpirovaný orientálnou kultúrou, exotickými námetmi a poetikou Východu. „Na texty francúzskeho básnika Tristana Klingsora vytvoril Ravel hudobný svet plný tajomstva a farebných orchestrálnych odtieňov,“ uvádza SF k dielu z roku 1903, patriacemu k vrcholným ukážkam francúzskeho hudobného impresionizmu a dobovej fascinácie Orientom.
Záver koncertu bude patriť poslednej symfónii Sergeja Prokofieva Symfónii č. 7 cis mol, op. 131. Slávny ruský skladateľ ju dokončil v roku 1952, len rok pred svojou smrťou. Vracia sa v nej do sveta nostalgických spomienok a lyrických nálad. „Na rozdiel od autorovej predchádzajúcej dramatickej a monumentálnej 5. a 6. symfónie sa toto dielo vyznačuje melodickou jasnosťou, nostalgiou a zjednodušeným hudobným jazykom, keďže bolo pôvodne zamýšľané ako skladba pre rozhlasové vysielanie pre mládež,“ dodáva filharmónia.