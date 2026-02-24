< sekcia Kultúra
Slovenská filharmónia sa predstaví pod taktovkou dirigenta D. Raiskina
Koncerty otvorí symfonická fantázia Noc na lysej hore Modesta Petroviča Musorgského.
Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Orchester Slovenskej filharmónie (SF) sa predstaví na záverečnej februárovej dvojici koncertov. V naštudovaní hosťujúceho dirigenta Daniela Raiskina zaznejú symfonické diela Modesta Petroviča Musorgského, Arama Chačaturiana, Antonína Dvořáka a Alexandra Borodina. Sólistami večerov budú huslistka Alexandra Conunova (26. 2.) a basbarytonista Marco Mimica (27. 2.).
„Program symfonickej dvojice koncertov zaznie v Bratislave a následne na umeleckom zájazde v španielskych mestách Barcelona, Zaragoza, Madrid, Valencia a Alicante, kam spoločne umelci odcestujú v nedeľu 1. marca,“ informuje tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova s tým, že na koncertoch v Bratislave sa k orchestru pripojí aj Slovenský filharmonický zbor.
Koncerty otvorí symfonická fantázia Noc na lysej hore Modesta Petroviča Musorgského. „Dielo, v ktorom skladateľ spracoval tému sabatu čarodejníc počas svätojánskej noci. Pôvodný vokálno-inštrumentálny projekt sa skladateľovi nikdy nepodarilo zrealizovať. Preslávila ho až fantázia pre orchester v úprave Rimského-Korsakova,“ uvádza filharmónia k Musorgského skladbe, ktorú dokončil v apríli 1867. „Svätojánsku noc na Lysej hore som napísal veľmi rýchlo, priamo do partitúry, bez náčrtov a dokončil som ju za dvanásť dní, chvalabohu... Niečo vo mne vrelo, vôbec som nevedel, čo sa so mnou deje,“ napísal Musorgskij v liste priateľovi.
Podobne vášnivá ako Musorgského hudba je podľa SF aj tvorba Arama Chačaturiana. Koncert pre husle a orchester d mol skomponoval v roku 1940. „Bolo to ako písať hudbu na vlne šťastia. Celé moje bytie bolo naplnené šťastím, lebo som očakával narodenie syna. A tento pocit, táto láska k životu, sa preniesla aj do hudby,“ prezradil Chačaturian k dielu, ktoré venoval kolegovi, hviezdnemu huslistovi Davidovi Oistrachovi. Ten ho premiéroval v novembri 1940. V bratislavskej Redute ho uvedie moldavská husľová virtuózka Alexandra Conunova.
V piatkový večer je v programe namiesto husľového koncertu Musorgského cyklus Piesne a tance smrti. Cyklus štyroch piesní vznikol na slová skladateľovho priateľa, básnika, ruského symbolistu Arsenija Goleniščeva-Kutuzova. Zaznie v interpretácii chorvátskeho basbarytonistu Marka Mimicu.
Návštevníci koncertu si vypočujú aj Dvořákove Symfonické variácie, ktoré skladateľ komponoval v roku 1877 na objednávku pre benefičný koncert, pri príležitosti stavby nového kostola na pražskom Smíchove.
V závere zaznejú Polovecké tance z druhého dejstva opery Knieža Igor Alexandra Porfirieviča Borodina. „Po jeho náhlej smrti vo veku 53 rokov zachované torzo opery dokončil opäť Nikolaj Rimskij-Korsakov. Dokončená opera mala premiéru v roku 1890 v Mariinskom divadle,“ uzatvára filharmónia.
„Program symfonickej dvojice koncertov zaznie v Bratislave a následne na umeleckom zájazde v španielskych mestách Barcelona, Zaragoza, Madrid, Valencia a Alicante, kam spoločne umelci odcestujú v nedeľu 1. marca,“ informuje tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova s tým, že na koncertoch v Bratislave sa k orchestru pripojí aj Slovenský filharmonický zbor.
Koncerty otvorí symfonická fantázia Noc na lysej hore Modesta Petroviča Musorgského. „Dielo, v ktorom skladateľ spracoval tému sabatu čarodejníc počas svätojánskej noci. Pôvodný vokálno-inštrumentálny projekt sa skladateľovi nikdy nepodarilo zrealizovať. Preslávila ho až fantázia pre orchester v úprave Rimského-Korsakova,“ uvádza filharmónia k Musorgského skladbe, ktorú dokončil v apríli 1867. „Svätojánsku noc na Lysej hore som napísal veľmi rýchlo, priamo do partitúry, bez náčrtov a dokončil som ju za dvanásť dní, chvalabohu... Niečo vo mne vrelo, vôbec som nevedel, čo sa so mnou deje,“ napísal Musorgskij v liste priateľovi.
Podobne vášnivá ako Musorgského hudba je podľa SF aj tvorba Arama Chačaturiana. Koncert pre husle a orchester d mol skomponoval v roku 1940. „Bolo to ako písať hudbu na vlne šťastia. Celé moje bytie bolo naplnené šťastím, lebo som očakával narodenie syna. A tento pocit, táto láska k životu, sa preniesla aj do hudby,“ prezradil Chačaturian k dielu, ktoré venoval kolegovi, hviezdnemu huslistovi Davidovi Oistrachovi. Ten ho premiéroval v novembri 1940. V bratislavskej Redute ho uvedie moldavská husľová virtuózka Alexandra Conunova.
V piatkový večer je v programe namiesto husľového koncertu Musorgského cyklus Piesne a tance smrti. Cyklus štyroch piesní vznikol na slová skladateľovho priateľa, básnika, ruského symbolistu Arsenija Goleniščeva-Kutuzova. Zaznie v interpretácii chorvátskeho basbarytonistu Marka Mimicu.
Návštevníci koncertu si vypočujú aj Dvořákove Symfonické variácie, ktoré skladateľ komponoval v roku 1877 na objednávku pre benefičný koncert, pri príležitosti stavby nového kostola na pražskom Smíchove.
V závere zaznejú Polovecké tance z druhého dejstva opery Knieža Igor Alexandra Porfirieviča Borodina. „Po jeho náhlej smrti vo veku 53 rokov zachované torzo opery dokončil opäť Nikolaj Rimskij-Korsakov. Dokončená opera mala premiéru v roku 1890 v Mariinskom divadle,“ uzatvára filharmónia.