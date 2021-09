Slovenská filharmónia si koncertom na BHS uctí obete pandémie COVID-19

Na archívnej snímke jedna zo zakladateliek OZ Skutočné obete Lenka Straková. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 29. septembra (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) si v stredu uctí obete pandémie COVID-19 koncertom v rámci Bratislavských hudobných slávností (BHS). Verdiho Requiem zaznie pod taktovkou francúzskeho dirigenta Emmanuela Villauma.uviedla pre médiá manažérka BHS Izabela Pažítková.Monumentálne dielo Giuseppe Verdiho uvedie so SF, Slovenským filharmonickým zborom a kvartetom zahraničných sólistov francúzsky dirigent Emmanuel Villaume.priblížila Pažítková.V poradí 56. ročník BHS odštartoval 24. septembra. Do 10. októbra na ňom zaznie postupne 18 koncertov v podaní prestížnych zahraničných orchestrov, sólistov, dirigentov a slovenských interpretov. Ako rezidenčný orchester festivalu sa SF predstaví na štyroch z nich. Stredajší koncert venovaný obetiam nového koronavírusu so začiatkom o 19.30 h je možné sledovať aj online na stream.filharmonia.sk.Ako pre TASR spresnila tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova, koncert sa na webe objaví cez víkend.doplnila.Myšlienku koncertu podporujú aj pozostalí po obetiach pandémie z občianskeho združenia Skutočné obete.hovorí Lenka Straková, jedna zo zakladateliek OZ Skutočné obete.dodala.Združenie tiež iniciovalo výstavbu centrálneho Pamätníka obetí COVID-19, ktorý by mal byť pre celý národ dôstojnou pripomienkou, vyjadrením úcty a skutočnej solidarity s obeťami a ich pozostalými. Nachádzať by sa mal v Bratislave, financovaný bude z príspevkov z transparentného účtu. Viac informácií nájdu záujemcovia na www.skutocneobete.sk.