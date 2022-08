Slovenská filharmónia vystúpi v lete vo Švajčiarsku, Nemecku i Poľsku

Bratislava 19. augusta (TASR) - Telesá Slovenskej filharmónie (SF) sa koncom augusta a začiatkom septembra predstavia na domácich a zahraničných pódiách. "Koncerty v ich interpretácii budú znieť v švajčiarskom Murtene, nemeckom Mannheime, poľskom Krakove, Trenčianskych Tepliciach, Stupave, Bojniciach, ale aj v bratislavskej Pradiarni či v Slovenskom rozhlase," uviedla pre TASR Martina Tolstova, tlačová tajomníčka SF.



Filharmonici so šéfdirigentom Danielom Raiskinom a švajčiarskym dirigentom Christophom-Mathiasom Muellerom odcestujú do mesta Murten, kde Mueller zastáva post umeleckého riaditeľa letného festivalu Murten Classics vo Švajčiarsku. "Pod jeho taktovkou zaznejú koncerty vo štvrtok a piatok 25. a 26. augusta s dielami Rossiniho, Barbera a Sibelia," poznamenala Tolstova s tým, že sólistkou dvoch večerov bude jedna z najvýznamnejších predstaviteliek škandinávskeho interpretačného umenia, nórska huslistka Eldbjorg Hemsing. "Pod taktovkou šéfdirigenta zaznie v Murtene nedeľný koncert 27. augusta s dielami Liadova, Raffa, Musorgského a Stravinského. Po boku Filharmonikov vystúpi mladý švajčiarsky husľový virtuóz Anatol Toth," spresnila.



Slovenský filharmonický zbor so zbormajstrom Jozefom Chabroňom vycestujú do nemeckého univerzitného mesta Mannheim, kde sa naša zborová jednotka predstaví po boku Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Koncert zostavený z diel Messiaena, Stravinského, Tallisa, Ligetiho a Skriabina zaznie v Rosengarten Mannheim v naštudovaní britského dirigenta Michaela Francisa v sobotu 3. septembra.



V sobotu 10. septembra sa Slovenský komorný orchester predstaví na 3. Szymanovského festivale v Krakovskej filharmónii v Poľsku. Program koncertu je zostavený z diel Janáčka, Respighiho, Zeljenku, Bergera, Lutosławského a Bartóka. "Koncert sa uskutoční pod záštitou generálneho konzula SR v Krakove Tomáša Kašaja," dodala Tolstova.