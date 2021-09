Slovenská jazzová spoločnosť vyhlasuje hudobnú súťaž

Bratislava 9. septembra (TASR) - Slovenská jazzová spoločnosť vyhlasuje súťažnú prehliadku Nové tváre slovenského jazzu 2021. Prihlášky do 35. ročníka je potrebné zaslať do 7. novembra. TASR o tom informovala PR manažérka Katarína Ovseníková.



Prihláška zaslaná e-mailom na sjs@gti.sk, prípadne poštou musí obsahovať demo nahrávku maximálne desať minút, nemusí byť štúdiová, stačí ukážka formou mp3, v prípade zaslania mailom celkový rozsah príloh maximálne do 5mB. Prihláška ďalej musí obsahovať názov kapely, mesto, z ktorého pochádza, zoznam skladieb, ich poradie, názov, autorov skladieb, pričom pôvodná tvorba nie je podmienkou, mená členov skupiny, nástroj, na ktorý hrajú, a dátum narodenia, kontakt na lídra, pričom líder projektu musí mať trvalý pobyt na Slovensku alebo musí byť na Slovensku narodený.



Odborná porota pod vedením Matúša Jakabčica na základe zaslaných prihlášok s nahrávkami vyberie finalistov. Finále sa uskutoční 28. novembra v Bratislave. Vybrané skupiny sa predstavia živým vystúpením pred odbornou porotou. Ak skupina postúpi do finále, obsadenie skupiny musí byť totožné na nahrávke a na živom vystúpení, zmena obsadenia je možná len vo výnimočných prípadoch podľa posúdenia poroty.