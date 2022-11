Slovenská kultúra sa predstaví v Oslo,otvorí sa i téma nórskych fondov

Oslo 14. novembra (TASR) – Slovenské literárne, hudobné a vizuálne umenie predstaví v Nórsku pondelkový Deň slovenskej kultúry v Oslo. Súčasťou plánovaného programu, na ktorom sa spolu s Ministerstvom kultúry SR podieľa aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), je aj prezentácia možností podpory prostredníctvom nórskych fondov.



"Boli by sme veľmi radi, ak by sme pilotným projektom v Oslo naštartovali systematickú prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí," uviedla pre TASR o podujatí ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO). V pondelok sa tiež stretne s nórskou ministerkou kultúry a rovnosti Anette Trettebergstuenovou. "Jednou z hlavných tém bude práve oblasť rovnosti, tolerancie, rešpektu a to, ako v tomto kontexte vyspelá krajina ako Nórsko vníma tragickú udalosť, ktorá sa odohrala v októbri na Slovensku," naznačila diskusiu s nórskou ministerkou Milanová.



Ministerka pre investície Veronika Remišová sa predpoludním stretne so šéfkou nórskej diplomacie Anniken Huitfeldtovou. Hovoriť majú o pokračovaní grantovej schémy nórskych fondov, prostredníctvom ktorej sa darí obnovovať na Slovensku kultúrnej pamiatky, podporovať ekologické projekty či zvyšovať ochranu pred rodovým násilím. "Chceli by sme portfólio možností využitia nórskych fondov rozšíriť o oblasť odolnosti štátu a jeho inštitúcií voči kybernetickým a dezinformačným hrozbám,“ uviedla Remišová. Na stretnutí chce takisto lobovať za ponechanie veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v Bratislave. Pri redukcii diplomatických misií chce Nórsko v roku 2023 uzavrieť aj svoju ambasádu v Bratislave. "Nórsko je v mnohých oblastiach veľmi súčinný partner pre Slovensko, je preto dôležité, aby malo priamo na Slovensku svoje zastupiteľstvo,“ vysvetľuje vicepremiérka.



V rámci prezentácie slovenských umelcov sa v pondelok popoludní uskutoční čítanie z nórskych verzií detských kníh slovenských autorov – z knihy Hlbokomorské rozprávky od Moniky Kompaníkovej, z knihy Útek od Mareka Vadasa a z knihy Strom od Alexandry Salmely.



Súčasťou programu je tiež otvorenie výstavy detských ilustrácií slovenských a nórskych autorov a večer koncert Štátneho komorného orchestra Žilina. V prestávke koncertu budú môcť návštevníci vidieť výstavu fotografií slovenských kultúrnych pamiatok obnovených z nórskych fondov.



Deň slovenskej kultúry v Oslo je pilotným projektom zámeru systematicky prezentovať slovenskú kultúru a umenie v zahraničí a využívať kultúrnu diplomaciu pre rozvoj pozitívnej propagácie krajiny, cestovného ruchu i hospodárstva.









(osobitný spravodajca TASR Erik Mader)