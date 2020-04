Slovenská národná galéria ponúka vzdelávacie a výtvarné aktivity

Bratislava 21. apríla (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) ponúka vzdelávacie a výtvarné aktivity, v ktorých nájdu podnety na tvorenie a učenie (sa) pedagógovia, rodičia i jednotlivci.



"Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG pripravilo inšpiratívne námety výučby, ktoré sa dajú využiť aj v rámci súčasného distančného vzdelávania – edukačné aktivity a metodické články pre pedagógov základných a stredných škôl podporujúce výskumnú činnosť a kritické myslenie študentov," TASR o tom informovala manažérka pre publicitu SNG Klára Hudáková. Ako ďalej poznamenala, metodické materiály sú doplnené ukážkami aktivít a námetmi pre jednotlivé stupne vzdelávania, ktoré je možné modifikovať podľa vzdelávacích štandardov.



Tri medziodborové články zamerané na otázky Nežná revolúcia – pravda – konšpirácia – lož? približujú na príklade tém Novembra 1989 princípy, vznik a šírenie konšpiračných teórií. Články sú metodickou pomôckou pre výučbu dejepisu, občianskej náuky a mediálnej výchovy k téme Nežnej revolúcie a jej presahov do súčasnosti. "Metodické materiály boli zostavené oddelením galerijnej pedagogiky SNG v spolupráci so stredoškolským učiteľom a občianskym aktivistom Jurajom Smatanom," ozrejmila Hudáková. Materiály sú dostupné na stiahnutie online.



Výtvarné aktivity ponúka galéria na Webumenia.sk v sekcii Články. Pedagógovia môžu využiť návody na prácu s dielami, metodiky, ktoré približujú princípy prepájania pedagogiky v galérii a v múzeu so školou, pracovné listy pre študentov aj pedagógov, venujúce sa vizuálnej kultúre a ideológii Slovenského štátu - Sen x skutočnosť, motivačné a výtvarné aktivity na tému hraníc (nie len) v umení, tému zbierania a triedenia, pri ktorej sa rozvíjajú aj schopnosti vyhodnocovať, návrhy výtvarných aktivít k téme mesta, vnímania času, slávností, voda alebo sneh ako materiál a výtvarný nástroj, výtvarné aktivity na povrchové maľby či Šifry Miloša Urbáska. "V úvode článkov pedagógovia nájdu aj stručný teoretický vhľad do témy či odkaz na kolekciu diel z digitalizovaných zbierok slovenských galérií," uzavrela Hudáková s tým, že nové inšpiratívne aktivity pre rodiny s deťmi postupne pribúdajú aj na stránke SNG.