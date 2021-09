Slovenská premiéra filmu o Gottovi sa posúva na 11. novembra

Bratislava 30. septembra (TASR) – V piatok 1. októbra si aj slovenská verejnosť pripomenie druhé výročie smrti Karla Gotta. Pri tejto príležitosti mal 7. októbra vstúpiť do kín dlho očakávaný dokumentárny film Karel, ktorý zachytáva posledný rok života fenomenálneho speváka.



„Pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu sa slovenská premiéra dokumentu presúva na neskôr," TASR informovala Stanislava Borská z distribučnej spoločnosti Bontonfilm.



Spresnila, že po dôslednom zvážení všetkých okolností sa producent a distribútor filmu rozhodli posunúť termín distribučnej premiéry snímky Karel na 11. novembra. Do úvahy brali najmä zhoršujúcu sa pandemickú situáciu a sprísňujúce sa hygienické opatrenia v jednotlivých slovenských okresoch.



„Cieľom tvorcov totiž je, aby si výnimočnú filmovú spomienku na Karla Gotta mohlo na veľkom plátne vychutnať čo najviac jeho priaznivcov, fanúšikov a divákov," dodala Borská.



„Veľmi ma to mrzí, chcela som vás v týchto ťažkých časoch filmom Karel potešiť a povzbudiť, ale nedá sa nič robiť. Zdravie všetkých ľudí je na prvom mieste," odkázala fanúšikom legendárneho Zlatého slávika hlavná producentka filmu Ivana Gottová.



Celovečerný dokument Karel, ktorý prináša ojedinelý pohľad do súkromia a duše výnimočného umelca, nakrútila Olga Malířová Špátová. Režisérka natáčala Karla Gotta celý jeden rok.



„Vďaka jeho úprimnej otvorenosti vznikol neobvykle osobný až intímny pohľad na život slávneho speváka, aký sa doteraz širokej verejnosti ani jeho skalným fanúšikom nenaskytol," avizuje distribučná spoločnosť film, v ktorom nechýba Karlov povestný nadhľad a humor. Natáčanie prebiehalo na sklonku života Karla Gotta.



„Zrejme práve v dôsledku toho, že si Karel prechádzal ťažkou chorobou, bol vo svojich názoroch na život otvorený a pokorný," myslí si Malířová Špátová.



Spevák sa vo filme vydáva na miesta, ktoré zohrali v jeho živote dôležitú úlohu. Odhaľuje neznáme zákulisia koncertov, svoj život s rodinou aj súkromie, ktoré sa inak snažil chrániť. Snímka sa nevyhýba ani jeho boju s ťažkou chorobou.