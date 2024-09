Slovenská skupina For You vystúpila na podujatí Nuit des Choeurs

Brusel 1. septembra (TASR) – Slovenská vokálna skupina For You v piatok a sobotu reprezentovala Slovensko na známom medzinárodnom festivale speváckych zborov "Nuit des Choeurs" (Noc zborov), ktorý sa koná v belgickom kláštore Abbaye de Villers. Informuje o tom spravodajca TASR.



Generálny konzul SR v Belgicku Andrej Michalec sa so skupinou stretol v meste Waterloo. Pre TASR spresnil, že ide o podujatie, na ktorom sa v termíne od 30. do 31. augusta predstavilo šesť medzinárodne uznávaných umeleckých telies. Ide o jedinečné celosvetové podujatie s rôznou zmesou hudobných žánrov na pozadí umelecky osvetlených ruín stredovekého kláštora.



Päťčlenná skupina For You (Katalin Lantos Borbély, Lucius Szikora, Milan Masiarik, Pavlína Vachová, Andrej Mann) zastupuje hudobný žáner acapella. Na festivale v atraktívnom prostredí zrúcaniny cisterciánskeho kláštora Abbaye de Villers sa predstavila programom venovaným skupine ABBA, ktorý nacvičila špeciálne pre túto príležitosť. Ústrednou skladbou programu bola pieseň Waterloo, s ktorou švédska kapela v roku 1974 vyhrala známu súťaž Eurovízia.



Festival v Abbaye de Villers ponúka šesť scén. Umelci počas dvoch večerov niekoľkokrát vystupujú s dvadsaťminútovými vstupmi. Program vyvrcholil v sobotu o 23.45 hod., keď sa všetky hosťujúce zbory zišli na hlavnom pódiu na záverečnom koncerte. Po koncerte nasledoval ohňostroj.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)