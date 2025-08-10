< sekcia Kultúra
Slovenské banské múzeum v Handlovej si pripomenie Deň bielych ruží
Návštevníci si budú môcť prezrieť simulované priestory bane so strojmi z reálnej ťažby.
Autor TASR
Handlová 10. augusta (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) - Uhoľná expozícia v Handlovej si v nedeľu pri príležitosti pamätného dňa obetí banských nešťastí, Dňa bielych ruží, pripravilo program, ktorým vzdá úctu obetiam a pripomenie význam a históriu baníctva ako kľúčovej oblasti regiónu hornej Nitry. Ako TASR informovali zo SBM, Uhoľná expozícia v Handlovej bude v nedeľu otvorená od 9.00 do 17.00 h.
Návštevníci si budú môcť prezrieť simulované priestory bane so strojmi z reálnej ťažby. Expozícia tiež ponúka pohľad na prácu baníkov, vzdelávanie, dobývacie metódy a geológiu. „Kto má záujem vedieť ešte viac, nemal by zmeškať prednášky od 14.00 do 15.00 h. Budú plné zaujímavých informácií. Odborní pracovníci múzea porozprávajú o dávnej aj nedávnej histórii uhoľnej bane Handlová od vzniku po ukončenie ťažby a Lubomír Lužina odprezentuje vznik expozície, jej tvorbu a fungovanie,“ priblížili program z múzea.
Stále je verejnosti sprístupnená aj exteriérová fotografická výstava s názvom Cesta uhlia, cesta v čase..., zachytávajúca významné momenty vývoja a budovania samotnej expozície, ktorá si v tomto roku pripomína desiate výročie svojho založenia.
„Tento deň chceme priblížiť aj detským návštevníkom. Nebudeme však vytvárať pietnu atmosféru, ale vyzdvihneme baníctvo ako také a zameriame sa na jeho symboly. V Ekodielničke si deti i dospelí, medzi 9.00 a 17.00 h, budú môcť vyrobiť plstené ružičky ako symbol Dňa bielych ruží alebo ekologické magnetky z prírodných materiálov s baníckymi motívmi ako originálne suveníry a spomienky,“ dodali z múzea.
