Slovenské centrum PEN pozýva na Večer s jubilantmi

Bratislava 30. apríla (TASR) - Slovenské centrum (SC) PEN organizuje v stredu v bratislavskom Kafe Scherz Večer s jubilantmi. Na podujatí so začiatkom o 18.00 h si pripomenie 90. narodeniny básnika a prekladateľa Jána Buzássyho a 80. narodeniny prozaika, literárneho vedca, kritika a prekladateľa Alexandra Halvoníka. Večer sa koná aj pri príležitosti udelenia čestného členstva SC PEN nestorovi slovenského filmu, režisérovi, scenáristovi a takisto básnikovi Eduardovi Grečnerovi. TASR o tom informoval Vladimír Skalský, prezident SC PEN, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí a riaditeľ Slovenského domu v Prahe.



Večer s jubilantmi pripravil viceprezident SC PEN Milan Richter. Podľa jeho slov sú na podujatí vítaní milovníci poézie a priaznivci prekladov Buzássyho, obdivovatelia Grečnera i fanúšikovia prózy Halvoníka a jeho originálnych hodnotení literárneho života na Slovensku v posledných 30 a viac rokoch.



Ukážky z tvorby jubilantov prečíta herec Alfréd Swan, zhudobnenú báseň Buzássyho zaspieva Eva Golovková. „O Jánovi Buzássym prehovorí Erik Ondrejička, o Alexandrovi Halvoníkovi Mária Bátorová a Eduardovi Grečnerovi Ladislav Volko,“ dodávajú k podujatiu organizátori.



Slovenské centrum PEN patrí do P.E.N. International, najväčšej spisovateľskej organizácie na svete so sídlom v Londýne. Spája básnikov, prozaikov, dramatikov, prekladateľov, literárnych kritikov, ktorí presadzujú vo svojej tvorbe slobodu prejavu a rozvoj vzájomného porozumenia.