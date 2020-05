Slovenské herecké nebo – Magda Paveleková

Bratislava 31. mája (TASR) – Známu herečku Magdu Pavelekovú zvykli volať aj prvou dámou slovenského humoru. Pre jej optimistické fluidum a verné stvárnenie komediálnych postáv si ju obľúbili fanúšikovia divadla, filmu i televízie.



Magda Paveleková sa narodila 7. júna 1931 v Leviciach, kde aj vyrastala a prežila šťastné detstvo. Rodičia podporovali jej túžbu stať sa herečkou a umožnili jej popri štúdiu na levickom gymnáziu získať aj vedomosti z pohybovej kultúry, spevu a hry na gitaru.



Patrila k zakladajúcim členom Divadla Andreja Bagara v Nitre (vtedy Krajského divadla), kde v roku 1949 začala svoju hereckú kariéru. Sedemnásť sezón v Nitre bolo poznačených učením sa disciplíne, hereckej skromnosti a etike, vlastnostiam, ktoré jej v tom čase vštepoval hlavne Andrej Bagar.



Po príchode do Bratislavy v roku 1965 vystupovala najprv na scéne bývalej Tatra revue a v septembri 1971 sa stala stálou členkou Novej scény. Počas 42 rokov pôsobenia v divadle vytvorila množstvo čarovných postáv v hrách Goldoniho, Shakespeara, Gogoľa, Čechova, Schillera, Tajovského, Stodolu, Chalupku či Soloviča.



Publikum vždy očarila jej komediálnosť, ktorou pobavila i rozosmiala hľadisko. V tragikomických úlohách privádzala diváka k zamysleniu a úsmevu cez slzy. V bratislavskom Teatro Wüstenrot hrala v muzikáli Mníšky a na Novej scéne vytvárala v Kubovi úlohu cigánky. Nechýbala ani v komédii Turecká kaviareň, ktorú uvádzalo divadlo West. Dobrú náladu šírila aj prostredníctvom zábavných programov v rozhlase a televízii. Jej hlas bol dobre známy aj z dabingu, a to najmä z maďarského animovaného seriálu Miazgovci.



Za svoje nezameniteľné herecké majstrovstvo získala v roku 1982 titul Zaslúžilá umelkyňa a v roku 2007 ocenenie Kvet Tálie. Prezident SR Ivan Gašparovič udelil v januári 2013 Magde Pavelekovej Pribinov kríž II. triedy za mimoriadny prínos v oblasti kultúry.



V roku 2013 bola Magda Paveleková uvedená do Siene slávy ankety OTO, ocenenie si prebrala už na vozíku.



Magda Paveleková zomrela 20. júla 2015.