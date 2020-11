Slovenské komorné divadlo odpremiéruje hru Pán Biedermann a podpaľači

Martin 19. novembra (TASR) - Slovenské komorné divadlo (SKD) v Martine uvedie v piatok (20. 11.) verejnú generálku hry švajčiarskeho autora Maxa Frischa Pán Biedermann a podpaľači pod režijným vedením Lukáša Brutovského. Premiéru uvedie v piatok 27. novembra a v sobotu 28. novembra v Národnom dome SKD Martin.



"Je to herecky vďačný text, pretože pracuje s nadhľadom, humorom a má tendencie ku grotesknosti. Personálne obsadenie by mohlo herecky korešpondovať s typológiou jednotlivých postáv, teraz pôjde predovšetkým o to, aby sa herci v tom žánri uvoľnili. Na to už potrebujú partnera na druhej strane – diváka. Pretože hrať komediálny žáner bez ľudí, čo nám ešte donedávna hrozilo, je trochu absurdná situácia. Dúfame, že aspoň niekoľko repríz sa nám podarí odohrať so živým publikom," povedal Brutovský.



Postavu Bohumila Biedermanna stvárnil riaditeľ SKD Martin František Výrostko. "Nie je to len o podpaľačoch a podpaľačstve, ale má to určite širší záber a dosah na publikum. Verím, že v tom nájde súčasnú spoločenskú situáciu aj mnohé veci, ktoré sa u nás diali a ešte dejú. A najmä veríme, že hru podáme humornejšie, aby nebola pre diváka zaťažujúca v tejto neľahkej dobe," uviedol.



Podotkol, že každý má v sebe raz za čas nejakú výbušnosť. "Na niečo sme naštvaní, z niečoho nemáme radosť, niečo nás trošku udupáva. Tak človek musí občas vybuchnúť, aby sa vyventiloval. Nehovorím, že hneď podpaľačstvom. Niekto je cholerik, niekto sangvinik, niekto melancholik. Jeden vybuchne, druhý nevybuchne. Jeden vybuchne skôr, potom sa rýchlejšie upokojí, niekoho to drží trošku dlhšie. A niekto urobí možno až to, že sa z neho môže stať aj podpaľač," doplnil Výrostko.



SKD Martin podľa neho už nebude skúšať do konca roka novú hru. "Máme toho v repertoári veľa, čo diváci nemohli vidieť, a veľmi radi im to budeme prezentovať. Verím, že sa to nepokazí, budeme pokračovať a do konca decembra prezentujeme všetky hry. Pretože divák si to veľmi žiada a mnohé sme už dlho nehrali," dodal riaditeľ martinského divadla.



Inscenácia Pán Biedermann a podpaľači je 577. premiérou SKD Martin.