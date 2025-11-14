Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovenské komorné divadlo uvedie premiéru inscenácie Tartuffe

Na archívnej snímke budova Slovenského komorného divadla v Martine. Foto: TASR/Erika Ďurčová

Ide o prvú premiéru sezóny, ktorú pre martinské divadlo pripravil český tvorivý tím.

Autor TASR
Martin 14. novembra (TASR) - Slovenské komorné divadlo (SKD) Martin uvedie v piatok a v sobotu (15. 11.) premiéru autorskej inscenácie Tartuffe v réžii Anny Klimešovej. TASR o tom informoval manažér pre projekty a vzťahy s verejnosťou Šimon Frolo.

Doplnil, že ide o prvú premiéru sezóny, ktorú pre martinské divadlo pripravil český tvorivý tím. „Autorská inscenácia vznikla na motívy Moliérovho diela a prináša súčasnú, kritickú interpretáciu tém viery, pravdy a pokrytectva,“ priblížil Frolo.

Premiérou inscenácie Tartuffe martinské divadlo pokračuje v tradícii uvádzania výrazných autorských interpretácií klasických textov, ktoré reflektujú súčasnú spoločnosť a otvárajú priestor pre aktuálny dialóg s divákom. „V inscenácii sa okrem interných členov súboru predstaví aj hosťujúci herec Peter Kočiš v úlohe otca,“ dodal Frolo.
