< sekcia Kultúra
Slovenské komorné divadlo uvedie premiéru inscenácie Tartuffe
Ide o prvú premiéru sezóny, ktorú pre martinské divadlo pripravil český tvorivý tím.
Autor TASR
Martin 14. novembra (TASR) - Slovenské komorné divadlo (SKD) Martin uvedie v piatok a v sobotu (15. 11.) premiéru autorskej inscenácie Tartuffe v réžii Anny Klimešovej. TASR o tom informoval manažér pre projekty a vzťahy s verejnosťou Šimon Frolo.
Doplnil, že ide o prvú premiéru sezóny, ktorú pre martinské divadlo pripravil český tvorivý tím. „Autorská inscenácia vznikla na motívy Moliérovho diela a prináša súčasnú, kritickú interpretáciu tém viery, pravdy a pokrytectva,“ priblížil Frolo.
Premiérou inscenácie Tartuffe martinské divadlo pokračuje v tradícii uvádzania výrazných autorských interpretácií klasických textov, ktoré reflektujú súčasnú spoločnosť a otvárajú priestor pre aktuálny dialóg s divákom. „V inscenácii sa okrem interných členov súboru predstaví aj hosťujúci herec Peter Kočiš v úlohe otca,“ dodal Frolo.
Doplnil, že ide o prvú premiéru sezóny, ktorú pre martinské divadlo pripravil český tvorivý tím. „Autorská inscenácia vznikla na motívy Moliérovho diela a prináša súčasnú, kritickú interpretáciu tém viery, pravdy a pokrytectva,“ priblížil Frolo.
Premiérou inscenácie Tartuffe martinské divadlo pokračuje v tradícii uvádzania výrazných autorských interpretácií klasických textov, ktoré reflektujú súčasnú spoločnosť a otvárajú priestor pre aktuálny dialóg s divákom. „V inscenácii sa okrem interných členov súboru predstaví aj hosťujúci herec Peter Kočiš v úlohe otca,“ dodal Frolo.