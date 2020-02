Slovenské národné divadlo oslávi 100 rokov svojho vzniku

Bratislava 27. februára (TASR) – Slovenské národné divadlo bolo založené 1. marca 1920. Vzniklo z politickej vôle a nie na romanticko - nacionalistickom základe z vôle ľudu ako napríklad české, ani s podporou kráľa, aristokracie a podnikateľov ako poľské, fakticky dvorské divadlo. Bolo založené skôr proti cudzojazyčným, teda maďarským a nemeckým divadlám, ktoré predtým v Bratislave často hosťovali. Prvým predstavením bola opera Hubička. V prvých rokoch hralo v českom jazyku.



Storočnicu oslávi naša prvá divadelná scéna Galavečerom s názvom ...Tak sme my... v historickej budove presne na sté výročie 1. marca. V priamom prenose ho divákom na Slovensku prinesie Jednotka RTVS.



K jubileu pripravilo SND veľa ďalších projektov a aktivít. Do 100. sezóny vstúpilo divadlo s vytvorenými vizuálmi ku všetkým premiérovým titulom. Vizuály sú rozpoznateľné a ľahko priraditeľné k značke inštitúcie, pričom jasne odlišujú jednotlivé umelecké súbory medzi sebou.







Od začiatku sezóny majú diváci možnosť zavspomínať si na výrazné osobnosti zo všetkých troch súborov, ktoré už nie sú medzi nami a ktoré sa pričinili o vznik, formovanie a inšpirujúcu umeleckú tvorbu SND. Séria fotografií tvorí stálu expozíciu na 4. poschodí v novej budove SND.



Od začiatku februára môžu návštevníci sledovať na webovej stránke 100.snd.sk videokampaň pod názvom Divadlo sa robí srdcom so sériou videospotov, autentických výpovedí zamestnancov SND rôznych profesií, ktorí sú s divadlom spätí celý život. Inšpiráciou sa stali zamestnanci, z ktorých mnohí v SND pracujú desiatky rokov a sú hrdí na to, že sú súčasťou prvej divadelnej scény. Súčasťou sú aj zdravice kolegov zo slovenských i zahraničných divadiel.



SND pripravilo rozšírený mesačník Portál, ktorého obsah je zameraný na históriu, ale predovšetkým na odkaz a význam erbovej inštitúcie pre súčasnú kultúru a umenie. Pre divákov je pripravených 100 prekvapení v národnom. Každý mesiac na desiatich vybraných predstaveniach si šťastlivci nájdu obálku s odkazom, že je pre nich pripravené prekvapenie, či už plagáty s podpismi umelcov, prehliadka zákulisia, stretnutie s účinkujúcimi, narodeninové zdravice od umelcov alebo knihy.



Raz do mesiaca sa uskutoční autogramiáda, kde bude jeden z umelcov v pokladniciach novej budovy SND nielen rozdávať autogramy, ale i predávať vstupenky. Prvá z nich sa uskutoční už v utorok 10. marca.



K jubileu vydáva Národná banka Slovenska pamätnú mincu, Slovenská pošta známku v nominálnej hodnote 0,65 eura. RTVS pripravuje 10-dielny dokumentárny seriál, zachytávajúci históriu SND od jeho vzniku až do dnešných dní. Seriál bude vysielať Dvojka od septembra každú nedeľu v hlavnom vysielacom čase.



SND v spolupráci s vydavateľstvom Slovart vydá knižnú publikáciu, ktorej cieľom bude predstaviť sto rokov našej prvej profesionálnej scény prostredníctvom rekonštrukcií významných činoherných, operných, operetných a baletných inscenácií v počte sto ako symbol tohto výročia.



„Keď sa po sto rokoch dvihne opona, sa po sto rokoch nezahrá Hubička, ktorá bola prvým predstavením. Vytvorili sme spoločný projekt troch súborov opery, baletu a činohry. Bude to program, ktorý bude polo inscenovaný, zvolili sme inscenačný kľúč, rozprávame o šiestich zásadných témach, ktoré sa týkajú spoločenského, politického a kultúrneho života. V týchto témach sa v priesečníkoch stretávajú všetky tri súbory. Myslím, že tento program bude jednak náročný, ale veľmi obsahovo ťažký, budú tam najváženejšie osobnosti divadla,“ povedal pre TASR Marek Mokoš, lektor dramaturgie opery SND, jeden z členov organizačného štábu.