Slovenské národné divadlo pokračuje v projekte Umenie pre život
Galavečer prinášajúci choreografické majstrovstvo, tanečnú virtuozitu a silné posolstvo podporia svojím vystúpením baletné hviezdy z prestížnych európskych súborov.
Autor TASR
Bratislava 10. marca (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) pokračuje aj v aktuálnej sezóne v projekte Umenie pre život. Užitočný projekt, ktorý spája Národný onkologický ústav a Balet SND, má na programe v sobotu 14. marca. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková.
Spresnila, že galavečer prinášajúci choreografické majstrovstvo, tanečnú virtuozitu a silné posolstvo podporia svojím vystúpením baletné hviezdy z prestížnych európskych súborov. Stretnú sa, aby na baletnom gala tradične upozornili na problematiku prevencie a liečby onkologických ochorení.
„Balet je fascinujúci fenomén - navonok pôsobí étericky, ladne a ľahučko, no jeho krása je výsledkom disciplíny, vytrvalosti a aj bolesti, ktorú divák nevidí. Ten očakáva dokonalý výsledok, ktorý pohladí jeho dušu,“ hovorí riaditeľka Baletu SND Nina Poláková. V baletnom umení nachádza paralelu s prácou lekárov a sestier, ktorí denne v nemocniciach predvádzajú tie „najnáročnejšie choreografie“.
„Očakáva sa od nich dokonalosť, pevná ruka, jasná myseľ, empatia, neha a porozumenie v prístupe k pacientom. Tanečníci svojím umením dokážu pohladiť srdiečko, zdravotníci zachraňujú životy,“ dodáva Poláková. Presvedčená je, že v zmysle motta podujatia - Umenie lieči - bude mať galavečer blahodarné účinky na pacientov a bude veľkým poďakovaním zdravotníckemu personálu.
Svojím vystúpením ho podporia baletné hviezdy z Parížskej opery, Holandského národného baletu z Amsterdamu, Viedenského štátneho baletu, Baletu Národného divadla Praha, Baletu Národného divadla Košice a Baletu SND. „Hostia predstavia scény či pas de deux prevažne z takých baletných titulov, ktoré nie sú v repertoári SND,“ avizuje divadlo.
Dodáva, že Balet SND pripravil aj premiéru choreografie s názvom Resurgio na hudbu Alexandra McKenzieho Rossa a Vivaldiho, v ktorej si zatancuje autor choreografie Martin Winter so sólistkou Baletu SND Violou Mariner.
„Som úprimne rada, že aj v rámci aktuálnej sezóny pokračujeme v užitočnom projekte, ktorého hodnotu vyjadruje samotný názov. Áno, umenie má tú moc, že obohacuje život. A balet, silný svojou emóciou a akoby neuchopiteľnou krásou, prenáša v divadle svoju dynamiku a energiu z javiska do hľadiska,“ hovorí Zuzana Ťapáková, generálna riaditeľka SND. Projekt Umenie pre život podľa nej prepája svet krásy a empatie a je poďakovaním tým, ktorí prinášajú nádej do života onkologickým pacientom. „Navyše má aj charitatívny rozmer. Aj to je poslaním našej erbovej inštitúcie, šíriť osvetu, pomáhať, prinášať krásu,“ uzavrela šéfka SND.
Na jeho webstránke a na propagačných materiáloch k projektu Umenie pre život nájdu záujemcovia QR kód a link https://ozpodporanou.darujme.sk/boj-s-rakovinou/ na podporu Národného onkologického ústavu.
