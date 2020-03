Slovenské národné divadlo ruší predstavenia do 30. marca

Bratislava 16. marca (TASR) - Generálny riaditeľ Slovenského národného divadla Peter Kováč vydal príkaz o predĺžení uzatvorenia historickej a novej budovy SND ako aj Umelecko-dekoračných dielní SND minimálne do 30. marca. Rozhodol tak po zasadaní Štábu civilnej ochrany SND. K dnešnému dňu nie sú evidované žiadne ďalšie prípady nakazenia novým koronavírusom medzi zamestnancami prvej divadelnej scény. TASR informovala tlačová tajomníčka Izabela Pažítková.



Až do odvolania sa rušia všetky predstavenia SND. Návštevníci, ktorí majú zakúpené vstupenky na predstavenia a ktoré sa z vyššie uvedeného dôvodu neuskutočnili, respektíve sa neuskutočnia, majú možnosť požiadať o vrátenie vstupného písomne emailom na adrese rezervacie@snd.sk s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC) a k žiadosti priložiť naskenované vstupenky na refundáciu. Na žiadosti návštevníkov bude SND reagovať najskôr po 30. marci.



V súvislosti s výzvou Podajte kultúre záchranné koleso sa SND na verných divákov, aby kultúre, ak je to v ich možnostiach, podali „záchranné koleso“ a pomohli preklenúť toto ťažké obdobie tým, že si nebudú nárokovať vrátenie vstupného za zrušené predstavenia. Mnohí z divákov sa k tejto iniciatíve už pridali, začo im patrí uznanie a vďaka zo strany divadla.