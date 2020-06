Slovenské národné múzeum otvára ďalší ročník kurzu múzejná pedagogika

Bratislava 30. júna (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) otvára štvrtý ročník kurzu múzejná pedagogika, akreditovaného ministerstvom školstva. Dištančné štúdium v trvaní 90 vyučovacích hodín sa začne od septembra. Prihlášku a podrobné informácie nájdu záujemcovia na webstránke múzea.



Kurz je určený zamestnancom múzeí a iných kultúrnych inštitúcií na Slovensku, ktorí majú v náplni práce edukačnú prácu s návštevníkmi a majú záujem pracovať v oblasti neformálneho vzdelávania a výchovy. "Absolvent vzdelávacieho programu získa odborné vedomosti a zručnosti z didaktického a zmyslového sprístupňovania obsahu výstav a expozícií múzeí, ako aj kultúrneho a prírodného dedičstva rôznym cieľovým skupinám," TASR o tom informoval Dominik Hrdý z Centra múzejnej komunikácie SNM. Dodal, že absolvent kurzu si osvojí i metódy sprevádzania, práce s ľuďmi so špeciálnymi potrebami, organizačné zabezpečenie návštevníckej prevádzky, prípravy sprievodných akcií a múzejno-didaktických materiálov k expozíciám, výstavám a edukačným programom. Lektormi kurzu sú odborníci z múzeí a pedagógovia zaoberajúci sa múzejnou pedagogikou na vysokých školách v Slovenskej aj Českej republike.



Počas predchádzajúcich troch ročníkov v SNM v Bratislave úspešne absolvovalo kurz múzejnej pedagogiky viac ako 60 študentov. Do nového kurzu sa môžu záujemcovia prihlásiť do 30. júla.