Slovenské národné múzeum otvorilo výstavu o Nemcoch a pomoci Ukrajine

Bratislava 3. marca (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) – Múzeum kultúry karpatských Nemcov v spolupráci s Karpatskonemeckým spolkom na Slovensku otvorilo výstavu s názvom Spolu s nami, nie sami – karpatskí Nemci a ich pomoc Ukrajine. "Mapuje pomoc občanom Ukrajiny, tam žijúcej nemeckej menšine, ako aj všetkým, ktorí boli nútení krajinu opustiť," približuje múzeum výstavu sprístupnenú v priestoroch múzea na Žižkovej ulici v Bratislave do 30. apríla.



"Vyjadrujeme hlbokú solidaritu so všetkými občanmi Ukrajiny, medzi ktorými sú aj mnohí príslušníci nemeckej menšiny. V rámci našich síl a možností sme pripravení poskytnúť pomoc tým, ktorí musia opustiť svoju vlasť," uvádza sa vo vyhlásení Karpatskonemeckého spolku (KNS) z 24. februára 2022 – reakcii na útok Ruska na Ukrajinu. V nasledujúcich mesiacoch spolok nemeckej menšiny na Slovensku podporoval zbierky a pomáhal s transportmi humanitárnej pomoci. "Karpatskí Nemci pomáhali aj s prvotným prijatím utečencov na hraniciach, na železničných staniciach a v prijímacích strediskách. Od augusta 2022 spolok organizuje aj podujatia pre integráciu utečencov v Dome stretávania KNS v Bratislave," poznamenáva SNM.



Výstavný projekt umožňuje prostredníctvom fotografií a vystavených prác nahliadnuť do aktivít a pomoci karpatských Nemcov na Slovensku. "Zároveň informuje o nemeckej menšine na Ukrajine a vyzýva všetkých na zamyslenie sa o mieri," dodáva múzeum.