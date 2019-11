Slovenskí diváci si budú môcť pozrieť víťazný film ceny Lux

Bratislava 29. novembra (TASR) - Slovenskí diváci si v piatok a v sobotu (30. 11.) budú môcť v Bratislave pozrieť víťazný film trinásteho ročníka filmovej ceny Lux "Boh existuje, jej meno je Petrunija" a ďalšie dva filmy, ktoré sa dostali do finále. Snímka režisérky Teony Mitevskej získala cenu v stredu (27. 11.) v Štrasburgu. TASR po tom informovala tlačová tajomníčka Kancelárie Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku Soňa Mellak.



Priblížila, že víťazný film bol natočený v koprodukcii Severného Macedónska, Belgicka, Slovinska, Chorvátska a Francúzska. Snímka prostredníctvom príbehu o mladej nezamestnanej žene, ktorej sa počas pravoslávnych osláv sviatku Troch kráľov podarí zmocniť svätého kríža a vyhrať tak preteky tradične vyhradené pre mužov, zobrazuje boj žien za rovnoprávne postavenie v konzervatívnej spoločnosti.



Ďalšími tohtoročnými finalistami boli filmy Odložený prípad: Hammarskjöld (Cold Case Hammarskjöld) režiséra Madsa Brüggera (koprodukcia Dánska, Nórska, Švédska a Belgicka) a Kráľovstvo (The Realm) režiséra Rodriga Sorogoyena (koprodukcia Španielska a Francúzska).



Všetky tri filmy si slovenskí diváci budú môcť pozrieť v kine obchodného centra na bratislavských Boroch. Vstup na premietanie je zdarma.



Filmovú cenu LUX udeľuje EP od roku 2007 snímkam natočeným v európskej koprodukcii, ktorých snahou je podnietiť celoeurópsku diskusiu o aktuálnych politických a spoločenských otázkach. Ocenenie by malo podporiť európsku kinematografiu a prispieť k rozšíreniu povedomia o európskej produkcii. O víťazovi rozhodujú poslanci EP.



Európsky parlament financuje otitulkovanie filmov, ktoré sa dostali do finále, do všetkých 24 oficiálnych jazykoch EÚ, ako aj výrobu digitálnej kópie (DCP) pre každý členský štát Únie. Víťazná snímka bude navyše prispôsobená pre osoby so zrakovým a sluchovým postihnutím a získa podporu pre medzinárodnú propagáciu.