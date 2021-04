Slovensko budú na Muzički Biennale Zagreb zastupovať Quasars Ensemble

Bratislava 21. apríla (TASR) - Jeden z najstarších festivalov súčasnej hudby na svete Muzički Biennale Zagreb bude opäť hostiť slovenských interpretov. Quasars Ensemble v pozícii "ensemble in residence" predstaví v rámci podujatia aktuálnu slovenskú a zahraničnú tvorbu vrátane dvoch svetových premiér. TASR o tom informoval PR manažér RTVS Filip Púchovský. Koncert prenášaný z budovy Slovenského rozhlasu na festivalovú online platformu si budú môcť vypočuť aj poslucháči Rádia Devín v stredu 21. apríla o 20.00 h.



Quasars Ensemble predstaví na medzinárodnom festivale vo svetovej premiére skladbu Fresco slovenského skladateľa Ivana Buffu a Traumtagebuch chorvátskeho skladateľa Marka Markuša. Ich koncert doplnia aj diela Jany Kmiťovej, Caroly Bauckholt a Mladena Tarbuka. Sprievodným podujatím festivalu budú dvojdňové workshopy (22. a 23. 4.), poskytujúce praktické vedenie mladým slovenským a zahraničným skladateľom, ktorí budú následne môcť absolvovať individuálne konzultácie s uznávanými skladateľskými autoritami.



"Pozvanie súboru Quasars Ensemble do rezidencie festivalu Muzički Biennale Zagreb je veľkou poctou nielen pre konkrétnych interpretov, ale aj pre slovenskú kultúru," uviedol Peter Dan Ferenčík, manažér programu, tímlíder hudobnej redakcie Rádia Devín. Ďalej podčiarkol, že Quasars Ensemble aktívne propaguje slovenskú tvorbu doma i v zahraničí na významných kultúrnych podujatiach a platformách. "Vďaka ich dlhoročnému pôsobeniu vznikajú unikátne spolupráce aj prostredníctvom verejnoprávneho telerozhlasu. O to viac nás teší príležitosť spojiť sa v spoločnej kooperácii s takým kultovým podujatím svetového významu a pomôcť tomu, aby v čase krízy mohla znieť v rozhlasovom éteri a prostredníctvom streamovaného vysielania pozoruhodná súčasná vážna hudba," dodal.



Koncert odvysielajú zo záznamu rozhlasové stanice Oesterreichischer Rundfunk, Švédsky rozhlas a Hrvatska Radiotelevizija-Radio.