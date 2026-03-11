< sekcia Kultúra
Slovensko-český film Šampión sa vydáva na cestu naprieč Slovenskom
Snímka Šampión prináša príbeh Nepelu, ktorý sa stal absolútnym olympijským víťazom v mužskom krasokorčuľovaní na zimných olympijských hrách v japonskom Sappore v roku 1972.
Autor TASR
Bratislava 11. marca (TASR) - Slovensko-český film Šampión sa vydáva na cestu naprieč Slovenskom. V rámci roadshow ho budú v kinách po celom Slovensku sprevádzať hlavní predstavitelia aj tvorcovia. TASR o tom informovala Katarína Procházková z distribučnej spoločnosti Continental film.
Pripomenula, že životopisná dráma s príbehom legendárneho krasokorčuliara Ondreja Nepelu v stredu slávnostne otvorí medzinárodný filmový festival Febiofest Bratislava, čím symbolicky odštartuje svoju cestu k širokému publiku.
Po festivalovej premiére sa tvorcovia a herci vydajú za divákmi po celom Slovensku. Filmovú novinku im osobne predstavia od 15. do 18. marca na premietaniach v Bratislave, Trenčíne, Trnave, Liptovskom Mikuláši, vo Zvolene a v Košiciach.
Snímka Šampión prináša príbeh Nepelu, ktorý sa stal absolútnym olympijským víťazom v mužskom krasokorčuľovaní na zimných olympijských hrách v japonskom Sappore v roku 1972. Snímka sa sústreďuje na Majstrovstvá sveta v krasokorčuľovaní v Bratislave v roku 1973, ktoré boli pre komunistické Československo mimoriadne dôležitou udalosťou.
Nepela po rokoch reprezentovania svojej krajiny túži len po jednej veci - opustiť socialistické Československo a vystupovať v populárnej ľadovej revue Holiday on Ice. „Práve v tejto zraniteľnej chvíli na neho režim zintenzívňuje tlak. Počas záverečných príprav na majstrovstvá Ondrej bojuje nielen s režimom, ale predovšetkým so sebou samým. Krátko pred rozhodujúcimi pretekmi ho paralyzuje strach a Hilda Múdra musí nájsť spôsob, ako ho dostať späť na nohy,“ približuje distribučná spoločnosť snímku, ktorá vstúpi do kinodistribúcie 26. marca.
Film je poctou legendárnemu športovcovi aj jeho trénerke Hilde Múdrej, ktorá zásadne ovplyvnila Nepelovu športovú kariéru aj osobný život. V hlavných úlohách sa predstavia Adam Kubala ako Ondrej Nepela a Jana Nagyová Pulm ako Hilda Múdra. V ďalších úlohách sa objavia Roman Luknár, Alexander Bárta, Jozef Vajda, Peter Kočiš, Martina Jindrová, Karel Dobrý, Miroslav Hanuš a iní.
