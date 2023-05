Slovensko je čestným hosťom filmového festivalu Cap Spartel v Maroku

Bratislava 19. mája (TASR) - Slovensko je čestným hosťom 9. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Cap Spartel, ktorý sa koná od 17. mája v marockom meste Tanger. Témou festivalu je Dedičstvo a identita. Okrem slovenských filmov sa marockým divákom predstavujú diela piatich slovenských výtvarníkov. Návštevníci majú možnosť ochutnať aj slovenskú kuchyňu. Podujatie potrvá do 21. mája. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Šebestová.



Spresnila, že festival v dvoch súťažných sekciách predstaví vyše 24 filmov, zastupujúcich Maroko, Belgicko, Senegal, Francúzsko, Holandsko, Tunisko, Sýriu, Portugalsko, Španielsko, Indiu, Srí Lanku, Rusko a Taliansko. Premietania sa konajú v známom Cinémathque de Tanger a v kine Alcazar. Členkou poroty medzinárodného festivalu je aj slovenská herečka a producentka Beata Greneche.



Po Mexiku, Indii, Portugalsku, Španielsku a Taliansku je čestným hosťom festivalu Slovensko. "Mladú krajinu so silnou históriou a kultúrnou identitou" mal v Maroku ambíciu predstaviť umelecký riaditeľ festivalu Alexander Pajon. "Filmy, ktoré som vybral, patria k tomu najlepšiemu, aj keď väčšina bola natočená ešte pred vznikom samostatného Slovenska. Sú to klasické filmové klenoty, ktoré sa v Maroku ešte nikdy nepremietali a ktoré ilustrujú tohtoročnú tému festivalu Dedičstvo a identita," uviedol Pajon.



Festival premieta filmy Obrazy starého sveta (1972) a Papierové hlavy (1995) Dušana Hanáka, Slnko v sieti (1963) Štefana Uhera a animovaný film Zlodej Jurko (1975) od Viktora Kubala.



Okrem slovenských filmov sa v Tangere predstavuje aj pätica súčasných slovenských výtvarníkov, svoje diela osobne predstavia Vít Bojňanský, Juraj Čutek, Karin Kráľová, Milan Lukáč a Peter Pollág.



Ako ďalej informuje Šebestová, výstavu otvoria v piatok v najvýznamnejšej galérii severného Maroka Conil v Tangere za prítomnosti Juraja Tomagu, veľvyslanca SR v Španielskom kráľovstve, s priakreditáciou pre Marocké kráľovstvo a Andorrské kniežactvo. Veľvyslanectvo SR v Madride poskytlo záštitu nad reprezentáciou slovenského umenia na filmovom festivale.