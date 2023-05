Slovensko sa v rebríčku slobody tlače umiestnilo na 17. mieste

Bratislava 3. mája (TASR) - Slovensko sa v celosvetovom rebríčku slobody tlače umiestnilo na 17. mieste. Od minulého roka si polepšilo o desať priečok. Aktuálny rebríček zverejnila medzinárodná organizácia Reportéri bez hraníc pri príležitosti stredajšieho Svetového dňa slobody tlače. TASR o tom informovalo Ministerstvo kultúry (MK) SR.



"Táto pozitívna správa je hmatateľným výsledkom domácej i medzinárodnej snahy o skvalitnenie mediálneho prostredia, ktorú Ministerstvo kultúry SR vyvíja v posledných rokoch. Zároveň je výbornou motiváciou, aby sme sa v nasledujúcich rokoch v rebríčku posúvali už iba vyššie," skonštatoval rezort.



Dočasne poverená ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) poukázala, že snaha o zlepšenie mediálneho prostredia na Slovensku je prioritou celej vlády. "Ctíme si princípy demokracie a záleží nám na tom, aby žurnalistika na Slovensku bola objektívna a nezávislá a aby sa novinári a novinárky mohli cítiť bezpečne," podotkla.



Milanová sa stretne s predstaviteľmi organizácie Reportéri bez hraníc v Paríži v rámci svojej pracovnej cesty. Diskutovať tiež bude s francúzskou ministerkou kultúry Rimou Abdul Malak, s ktorou sa bude rozprávať o aktuálnom stave Európskeho aktu o slobode médií. European Media Freedom Act je momentálne jednou z prioritných tém Európskej únie v oblasti médií, ich slobody a nezávislosti.



Hnutie OĽANO pripomenulo, že ochranu novinárov má posilniť aj novela Trestného zákona, ktorá zavádza nový osobitný motív "pre výkon zamestnania, povolania alebo funkcie" a nový trestný čin "podnecovanie vzbudzujúce nenávisť". Nová legislatíva by mala podľa hnutia odradiť každého, kto by sa chcel vyhrážať alebo inak útočiť na žurnalistov, ako aj ďalšie profesie, pre ich prácu.



Pandémia koronavírusu či vojna na Ukrajine podľa OĽANO ukazuje, aký významný je prístup občanov ku kvalitným a overeným informáciám, ktorý zabezpečujú etablované spravodajské médiá. "Poctivá žurnalistika je najlepšou vakcínou proti dezinformáciám, konšpiráciám, klamstvám, výmyslom. Aby bola účinná, okrem iného potrebuje aj prijateľné ekonomické podmienky. Aj na to myslí novela zákona o DPH, ktorá rozširuje zníženú daňovú sadzbu aj na služby predplatného pre online periodiká a spravodajské portály," doplnil poslanec Milan Potocký (OĽANO). Poslanci majú o novelách rokovať na aktuálnej májovej schôdzi parlamentu.